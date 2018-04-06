Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 апреля 2018, 17:10



Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков.

Работа предстоит немалая, и вязальщицы уже начали испытывать дефицит в натуральной пряже. Для этих целей в благотворительном фонде появился ящичек для моточков шерсти, и все желающие смогут его пополнять. Цветовая гамма не так уж и важна, опыт показывает, что детворе больше нравятся изделия из яркой цветной пряжи. Имеет значение и марка шерстяных ниток. Для карапузов больше подходит стопроцентная шерсть от следующих российский производителей: - от «Пехорского стиля» - «Деревенская», «Ласковое детство», «Секрет успеха», «Тепло и уютно», «Элегантная»; - от Троицкой фабрики – «Деревенька», «Новая деревенька», «Новозеландская», «Люкс», «Хуторянка», «Шотландский твид», «Чистая шерсть», «Альпака», «Морозко»; - от «Семеновской пряжи» - «Лидия Вул»; овечья шерсть от производителя «Пехорка»; «Аргентинская шерсть» от «КМС»; - а также от турецких, итальянских, норвежских, немецких и прибалтийских производителей – «Бьянка Лана люкс», «Кашмира», «Люксус альпака» и «Бэби альпака», бобинная пряжа 100 % шерсть и 100 % меринос, «Мерино роял», «Непал», «Аляска», «Альпака», «Кассандра», «Альпака Вул», «Диамонд», «Мерино Софт», «Пур Вул», «Кауни», «Дундага», «Каприз Люкс», «Корона» и «Кашмир». Доктора и медсестры детской больницы отмечают, когда рядом с малышом в кроватку кладут вязанную игрушку из ярких ниток, она оказывает на него прямо волшебное действие. Ребенок начинает проявлять интерес к жизни, пытается общаться и взаимодействовать с окружающим миром. По словам Натальи Солодовник, председателя благотворительного фонда «Территория добра», этот проект нашел горячий отклик в сердцах горожан, и было принято решение о расширении функций клуба. Часть изделий, связанных руками мастериц и молодых мамочек, будет передаваться для витрины душевных подарков. В свою очередь эксклюзивные изделия и поделки из витрины душевных подарков сможет приобрести любой горожанин, а средства, вырученные от их продажи, будут передаваться благополучателям фонда. На витрине душевных подарков можно найти эксклюзивные поделки от норильских мастериц, футболки с автографами российских спортсменов и многое-многое другое. Справки по телефону 465-333. Приносить пряжу, а также приходить за подарками из витрины душевных подарков можно по адресу: ул. Севастопольская, 4, благотворительный фонд «Территория добра», с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов.

Просмотров:130 Клуб «28 петель», который находится в благотворительном фонде «Территория добра», продолжает развиваться и привлекать новых единомышленников. В рамках проекта норильские мастерицы наладили тесное сотрудничество с медицинским персоналом норильской детской больницы. С этого года они вяжут крошечные носочки и чепчики для малышек. А сейчас от специалистов этого медицинского учреждения и поступил заказ на пледики из чистой шерсти, которыми медики укрывают новорожденных ребятишек, когда они не находятся в кувезах, например при транспортировке их на УЗИ и ряд других процедур.Работа предстоит немалая, и вязальщицы уже начали испытывать дефицит в натуральной пряже. Для этих целей в благотворительном фонде появился ящичек для моточков шерсти, и все желающие смогут его пополнять. Цветовая гамма не так уж и важна, опыт показывает, что детворе больше нравятся изделия из яркой цветной пряжи. Имеет значение и марка шерстяных ниток.Для карапузов больше подходит стопроцентная шерсть от следующих российский производителей:- от «Пехорского стиля» - «Деревенская», «Ласковое детство», «Секрет успеха», «Тепло и уютно», «Элегантная»;- от Троицкой фабрики – «Деревенька», «Новая деревенька», «Новозеландская», «Люкс», «Хуторянка», «Шотландский твид», «Чистая шерсть», «Альпака», «Морозко»;- от «Семеновской пряжи» - «Лидия Вул»; овечья шерсть от производителя «Пехорка»; «Аргентинская шерсть» от «КМС»;- а также от турецких, итальянских, норвежских, немецких и прибалтийских производителей – «Бьянка Лана люкс», «Кашмира», «Люксус альпака» и «Бэби альпака», бобинная пряжа 100 % шерсть и 100 % меринос, «Мерино роял», «Непал», «Аляска», «Альпака», «Кассандра», «Альпака Вул», «Диамонд», «Мерино Софт», «Пур Вул», «Кауни», «Дундага», «Каприз Люкс», «Корона» и «Кашмир».Доктора и медсестры детской больницы отмечают, когда рядом с малышом в кроватку кладут вязанную игрушку из ярких ниток, она оказывает на него прямо волшебное действие. Ребенок начинает проявлять интерес к жизни, пытается общаться и взаимодействовать с окружающим миром.По словам Натальи Солодовник, председателя благотворительного фонда «Территория добра», этот проект нашел горячий отклик в сердцах горожан, и было принято решение о расширении функций клуба. Часть изделий, связанных руками мастериц и молодых мамочек, будет передаваться для витрины душевных подарков. В свою очередь эксклюзивные изделия и поделки из витрины душевных подарков сможет приобрести любой горожанин, а средства, вырученные от их продажи, будут передаваться благополучателям фонда. На витрине душевных подарков можно найти эксклюзивные поделки от норильских мастериц, футболки с автографами российских спортсменов и многое-многое другое.Справки по телефону 465-333. Приносить пряжу, а также приходить за подарками из витрины душевных подарков можно по адресу: ул. Севастопольская, 4, благотворительный фонд «Территория добра», с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов.