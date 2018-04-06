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6 апреля 2018, 17:21



Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются отрывки из Евангелия, в которых упоминается последний крестный путь Иисуса на Голгофу.

Празднование Святой Пасхи должно в первую очередь помочь нам укрепиться в вере в то бессмертие, которое Господь Своим Воскресением даровал каждому из нас». Владыка Агафангел напомнил, что завтра - Великая суббота, которая в этом году совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы. После ночной пасхальной службы, которая начнется в ночь с 7 на 8 апреля, в 9 утра в храме пройдет Литургия, а в 11 часов на соборной площади кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоится праздничный концерт. Норильчан ждет выступление народных коллективов, а также ярмарка изделий православных умельцев. Доходы от продажи с ярмарки будут направлены на помощь нуждающимся, находящимися под патронажем епархиального сестричества милосердия. Тут же, на площади, пройдет мастер-класс по пасхальному колокольному звону. 9 апреля, в Светлый понедельник, в кафедральный собор города Норильска прибудет Благодатный огонь. Его встреча назначена на 17 часов.

Просмотров:116 Епископ Норильской и Туруханской епархии Агафангел на вечерней службе обратился к верующим со словами о том, что Воскресение Христово - основа нашей веры: «Каждый человек знает о смерти и воскресении Христа. Невинно осужденный Господь умер на Кресте и в тот же день был погребен учениками в пещере возле Голгофы - горы, у подножья которой он принял крестные страдания. Могилу закрыли огромным камнем, а на третий день пришедшие сподвижники не нашли там его тела.Празднование Святой Пасхи должно в первую очередь помочь нам укрепиться в вере в то бессмертие, которое Господь Своим Воскресением даровал каждому из нас».Владыка Агафангел напомнил, что завтра - Великая суббота, которая в этом году совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы.После ночной пасхальной службы, которая начнется в ночь с 7 на 8 апреля, в 9 утра в храме пройдет Литургия, а в 11 часов на соборной площади кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоится праздничный концерт. Норильчан ждет выступление народных коллективов, а также ярмарка изделий православных умельцев. Доходы от продажи с ярмарки будут направлены на помощь нуждающимся, находящимися под патронажем епархиального сестричества милосердия.Тут же, на площади, пройдет мастер-класс по пасхальному колокольному звону.9 апреля, в Светлый понедельник, в кафедральный собор города Норильска прибудет Благодатный огонь. Его встреча назначена на 17 часов.