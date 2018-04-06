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6 апреля 2018, 17:31



В марте в Норильске родились 207 малышей.

Напомним, в феврале в Норильске родились 203 малыша, в январе – 219 маленьких норильчан. Всего с начала года город пополнился 629 детишками, причем по полу разделение получилось практически равное: 318 мальчиков, 311 – девочек. Было зарегистрировано 8 близнецовых пар (по два случая – по два брата и по две сестры, еще в двух случаях смешанный состав: мальчик и девочка). Троен в городе в этом году пока не рождалось.

Просмотров:163 Большинство из них составили мальчики (114 человек), девочек – 93. В числе 207 малышей – две двойни (по два брата и по две сестры). В одном случае мамой стала совсем молодая женщина, в возрасте до 17 лет. Большинство же мамочек – более старшего возраста, 30-34 лет, а также 25-29 лет. Восемь мамочек перешагнули рубеж 40 лет, но еще не достигли 44. Для 87 мамочек это были вторые роды, для 80 – первые. Для двоих – пятые, для троих - шестые. Кстати, в феврале и январе были женщины, рожавшие уже в седьмой раз.Напомним, в феврале в Норильске родились 203 малыша, в январе – 219 маленьких норильчан. Всего с начала года город пополнился 629 детишками, причем по полу разделение получилось практически равное: 318 мальчиков, 311 – девочек. Было зарегистрировано 8 близнецовых пар (по два случая – по два брата и по две сестры, еще в двух случаях смешанный состав: мальчик и девочка). Троен в городе в этом году пока не рождалось.