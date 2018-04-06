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6 апреля 2018, 17:43



В Норильске в Пасхальную ночь будет открыт храм на горе.

В 2006 году в районе Комсомольского парка был произведен чин освещения будущего храма, а его строительство завершилось в 2018 году. Теперь в церкви начнутся службы - первое богослужение произойдет в ночь с 7 на 8 апреля, на Пасху, его проведет настоятель храма иерей Павел Бочков. Вообще же храм открыт по пятницам и субботам с 10.00 до 19.00, а по воскресным дням с 8.00 до 18.00.

Просмотров:180 Напомним, православный храм святителя Луки Войно-Ясенецкого основан в городе Норильске в 2006 году указом Архиепископа Красноярского и Енисейского Антонием, храм входит в юрисдикцию Норильской епархии Русской православной церкви Московского патриархата.В 2006 году в районе Комсомольского парка был произведен чин освещения будущего храма, а его строительство завершилось в 2018 году.Теперь в церкви начнутся службы - первое богослужение произойдет в ночь с 7 на 8 апреля, на Пасху, его проведет настоятель храма иерей Павел Бочков.Вообще же храм открыт по пятницам и субботам с 10.00 до 19.00, а по воскресным дням с 8.00 до 18.00.