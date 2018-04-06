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6 апреля 2018, 18:16



Сверстники города: управление социальной политики города Норильска в юбилейный для себя год отчиталось об успехах за 2017

Во второй половине дня начальник управления социальной политики Норильска Светлана Бабурина подвела итоги работы управления за год. Рассказали руководители учреждений, находящихся в ведомстве управления соцполитики, об успехах реабилитационного центра для детей "Виктория", Комплексного центра социального обслуживания населения и центра семьи «Норильский». С юбилеем управление поздравили депутаты Нина Шпетная и Наталья Плотникова, выразила коллегам самые теплые слова благодарности за работу и заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.

Просмотров:113 Чтобы не быть голословными, специалисты управления социальной политики и относящихся к ним учреждений постарались на славу, организовав выставки-презентации и мастер-классы. На дискуссионных площадках обсудили проблемы "Молодежного профессионального сообщества", "Информационной политики и имиджа учреждения", "Образовательно-просветительской работы для граждан пожилого возраста".Во второй половине дня начальник управления социальной политики Норильска Светлана Бабурина подвела итоги работы управления за год. Рассказали руководители учреждений, находящихся в ведомстве управления соцполитики, об успехах реабилитационного центра для детей "Виктория", Комплексного центра социального обслуживания населения и центра семьи «Норильский».С юбилеем управление поздравили депутаты Нина Шпетная и Наталья Плотникова, выразила коллегам самые теплые слова благодарности за работу и заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.