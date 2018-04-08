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8 апреля 2018, 11:25

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальное богослужение и крестный ход совершил в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года Преосвященнейший епископ Агафангел


Пасхальное богослужение – полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста прошли в кафедральном соборе города Норильска в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Его Преосвященству сослужили: секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников); благочинный Норильского округа протоиерей Владимир Иванов; председатель епархиального медицинского отдела иерей Алексий Пирогов; руководитель епархиального отдела по вопросам экологии иерей Георгий Михайлов; штатное духовенство собора.
За богослужением молились и следили за порядком в храме представители «Молодой Гвардии» города Норильска, православные молодые добровольцы кафедрального собора и представители Норильского казачества.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг кафедрального собора города Норильска.
По традиции за Пасхальной заутреней Владыка Агафангел прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие читалось на 8 языках. Преосвященнейший епископ Агафангел, после прочтения первых пяти стихов Евангельского зачала на церковно-славянском, продолжил чтение Евангелия, повествующего о воплощении Слова Божия, на греческом языке, далее сослужащее духовенство продолжило чтение на иврите, латыни, русском, английском, немецком, испанском языках.
После заамвонной молитвы епископ Агафангел освятил артос, а по окончании богослужения огласил Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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