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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:29 К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел
11:25 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальное богослужение и крестный ход совершил в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года Преосвященнейший епископ Агафангел
18:16 Сверстники города: управление социальной политики города Норильска в юбилейный для себя год отчиталось об успехах за 2017
17:43 В Норильске в Пасхальную ночь будет открыт храм на горе.
17:31 В марте в Норильске родились 207 малышей.
17:21 Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются отрывки из Евангелия, в которых упоминается последний крестный путь Иисуса на Голгофу.
17:10 Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков.
16:59 Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2017 года.
16:44 В воскресенье отметят общий день рождения сразу пять улиц Норильска.
16:39 Норильский хор «Вдохновение», в составе которого пожилые люди, приглашает на концерт.
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