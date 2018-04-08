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8 апреля 2018, 11:29



К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел

Сердечно поздравляю Вас с великим и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения! Вот уже более двух тысяч лет человечество празднует это великое событие и связывает с ним начало новой эры. Неоспоримая очевидность Его воскресения вселяет в нас радость от сознания нашего бессмертия, дарованного Господом! Тот факт, что все мы будем жить даже тогда, когда закончится наше земное существование, наполняют нас оптимизмом, но и большой ответственностью за то, как мы проживем свою жизнь. Приняв от Спасителя дар вечной жизни, мы должны сами принести окружающим дары своей любви, своего сострадания, своего милосердия. Желаю, чтобы благодать светлого праздника Христова Воскресения неизменно укрепляла всех нас в трудах на благо нашего Отечества. Воистину Воскресе Христос!

Просмотров:231 Христос Воскресе!Сердечно поздравляю Вас с великим и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения! Вот уже более двух тысяч лет человечество празднует это великое событие и связывает с ним начало новой эры. Неоспоримая очевидность Его воскресения вселяет в нас радость от сознания нашего бессмертия, дарованного Господом!Тот факт, что все мы будем жить даже тогда, когда закончится наше земное существование, наполняют нас оптимизмом, но и большой ответственностью за то, как мы проживем свою жизнь. Приняв от Спасителя дар вечной жизни, мы должны сами принести окружающим дары своей любви, своего сострадания, своего милосердия.Желаю, чтобы благодать светлого праздника Христова Воскресения неизменно укрепляла всех нас в трудах на благо нашего Отечества.Воистину Воскресе Христос!