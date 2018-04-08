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8 апреля 2018, 11:29

К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел


Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас с великим и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения! Вот уже более двух тысяч лет человечество празднует это великое событие и связывает с ним начало новой эры. Неоспоримая очевидность Его воскресения вселяет в нас радость от сознания нашего бессмертия, дарованного Господом!
Тот факт, что все мы будем жить даже тогда, когда закончится наше земное существование, наполняют нас оптимизмом, но и большой ответственностью за то, как мы проживем свою жизнь. Приняв от Спасителя дар вечной жизни, мы должны сами принести окружающим дары своей любви, своего сострадания, своего милосердия.
Желаю, чтобы благодать светлого праздника Христова Воскресения неизменно укрепляла всех нас в трудах на благо нашего Отечества.
Воистину Воскресе Христос!

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    Список новостей

 8 апреля 2018 
11:29   К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел 11:25   СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальное богослужение и крестный ход совершил в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года Преосвященнейший епископ Агафангел

 6 апреля 2018 
18:16   Сверстники города: управление социальной политики города Норильска в юбилейный для себя год отчиталось об успехах за 2017 17:43   В Норильске в Пасхальную ночь будет открыт храм на горе.
17:31   В марте в Норильске родились 207 малышей. 17:21   Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются ...
17:10   Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков. 16:59   Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2017 года.
16:44   В воскресенье отметят общий день рождения сразу пять улиц Норильска. 16:39   Норильский хор «Вдохновение», в составе которого пожилые люди, приглашает на концерт.
15:56   Панацея или просто бизнес? Норильчане активно обсуждают тему лечения детей, имеющих проблемы с речью и поведением. 15:41   Кинокомплекс «Родина» и городской Центр культуры приглашают норильчан к участию в фотографическом проекте-конкурсе «Отражение», посвященном 65-летию Норильска.
15:23   «Путевка в жизнь». Норильские школьники из малообеспеченных семей, мечтающие о высшем образовании, могут претендовать на помощь благотворительного фонда. 15:23   Начальник полиции Норильска поздравил подчиненных следователей с профессиональным праздником.
15:01   В Норильске при пожаре в частных гаражах сгорела металлическая лодка. 14:42   Сразу пять золотых медалей завоевали норильские каратисты на XXIII всероссийских соревнованиях «Кубок успеха».
14:16   Малый и средний бизнес в Норильске поддержат льготной арендой муниципальных площадей. 14:04   В отделениях Почты России норильчане смогут приобрести стиральные порошки дешевле, чем в ряде торговых сетей.
10:58   О перспективах развития Арктической зоны на всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов - 2018» рассказал эксперт «ПОРА». 10:35   «За роялем вдвоем» - фортепианный дуэт приглашает норильчан на концерт.
10:27   В Норильске пройдет фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. 09:57   В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

 5 апреля 2018 
22:00   Прокуратура и госпожнадзор проверили торговый центр «Галактика» в Талнахе. 17:09   Норильчан призывают принять участие в голосовании на лучшее название зоны отдыха у озера Долгое.
17:08   Завтра, 6 апреля, МФК «Норильский никель» сыграет с ближайшим преследователем. 16:53   Саду быть! Летом 2018 года продолжится благоустройство, облагораживание дворовой территории на Нансена, 92, и создание там сада камней.
16:44   В преддверии майских праздников. 28 апреля, суббота, - рабочий день, сокращенный на час. 16:29   На станции юных техников для норильских школьников в возрасте от 10 до 17 лет состоялись разноформатные интеллектуальные соревнования в сфере информационных технологий.
15:19   Норильчане могут принять участие в благотворительной акции «Аллея славы», которая в преддверии Дня Победы проходит не только по России, но и по целому ряду государств. 15:12   С середины следующей недели в Талнахе начнет работу новый перевозчик на внутрирайонном муниципальном маршруте № 30К.
14:52   Столетие Бориса Заходера отметили в детской библиотеке Норильска городским конкурсом чтецов. 14:42   Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ.
14:28   В «Артек» на финал конкурса «Живая классика» отправятся шестеро школьников из Красноярского края, четверо из них - представители Норильска. 13:38   В Норильске продолжают корректировать Правила землепользования и застройки.
12:55   Норильчан наряду со всеми жителями края приглашают к участию в творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит – в теме!». 12:07   В субботу, 7 апреля, стадион «Заполярник» готов принять всех желающих приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Мероприятия ко Всероссийскому дню здоровья начнутся в 12 часов.
11:40   Во Дворце творчества детей и молодежи прошел квест «Азбука безопасности!». 11:27   Госавтоинспекторы Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
10:22   Прокуратура Норильска проверила кайерканский детский садик "Полянка", в котором якобы очень холодно. 08:48   Не стали лишать свободы. За попытку подкупить полицейского жительница Норильска получила условный срок.
08:38   Норильчане могут присоединиться к интеллектуальной экологической игре «ЭкоСмарт». 08:17   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне.

 4 апреля 2018 
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17:52   Бюджетные расходы на детские новогодние подарки от муниципалитета планируется увеличить. 17:43   Жители Норильска и Дудинки из числа репрессированных будут встречаться чаще.
17:40   В норильской школе № 6 выявлено несоответствие нормам температурного режима на пару градусов. 17:35   С февраля услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в Норильске оказывает региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка».
15:14   Роспотребнадзор: «В Норильске высокий уровень заболеваемости ОРВИ, но эпидемии нет». 13:37   В Норильске появится этнический лагерь. Подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.




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