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9 апреля 2018, 10:22



Норильскую управляющую компанию «Северный управдом» оштрафовали за подачу грязной воды.

В ходе проверки специалисты провели отбор проб горячей воды из системы централизованного горячего водоснабжения для проведения исследований санитарно-гигиенических показателей в жилом многоквартирном доме, расположенном на ул. Первомайской, 19. По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, пробы горячей воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Просмотров:212 С жалобой на неудовлетворительное качество горячей воды в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске обратился житель района Кайеркан. В связи с этим была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Северный управдом».В ходе проверки специалисты провели отбор проб горячей воды из системы централизованного горячего водоснабжения для проведения исследований санитарно-гигиенических показателей в жилом многоквартирном доме, расположенном на ул. Первомайской, 19.По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, пробы горячей воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.