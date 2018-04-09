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9 апреля 2018, 11:19

Авиакомпания NordStar ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты.


В период с 4 июня по 22 сентября 2018 года авиакомпания NordStar будет выполнять регулярные рейсы из Норильска в Москву с частотой до 3 рейсов в день и в Красноярск – до 2 рейсов ежедневно.
Продажа билетов на всю глубину выполнения рейсов была открыта в декабре 2017 года. При этом авиакомпания, как и в период второго этапа реконструкции, предложила единый тариф на всю глубину продаж, независимо от периода покупки билетов.
«Решение о введении единого тарифа было принято по причине высокой социальной важности обеспечения доступности перевозки, а также с целью недопущения ажиотажа при продаже билетов, - отмечают в авиакомпании. - Учитывая то, что период реконструкции аэропорта Норильск совпадает с периодом отпусков и массовым пассажирским спросом, авиакомпания NordStar ежедневно проводит мониторинг занятости кресел и наличия свободных мест, для того чтобы иметь возможность оперативно добавлять дополнительные рейсы в даты пикового спроса. При этом также учитываются этапы проведения строительно-монтажных работ на взлетно-посадочной полосе, которые накладывают существенные ограничения на возможность выполнения дополнительных рейсов».
С момента начала продажи билетов на период третьего этапа реконструкции авиакомпания уже ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты и регулярно по результатам ежедневного мониторинга загруженности воздушных судов продолжает вводить дополнительные рейсы, для того чтобы обеспечить возможность перелета для максимального количества жителей Норильска. Так, только за последнюю неделю были введены дополнительные рейсы по маршрутам Норильск - Москва - Норильск на 28 июня, 5 июля, 19 июля, 29 и 30 августа.
Несмотря на открытие дополнительных рейсов, авиакомпания NordStar рекомендует жителям Норильска не откладывать принятие решения о перелете и планировать поездки заблаговременно, так как пиковые периоды вылета и прилета в Норильск и повышенного спроса на авиабилеты традиционно повторяются каждый год.

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