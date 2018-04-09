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9 апреля 2018, 12:45



На руинах основного корпуса НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики на Комсомольской, 1, произошел пожар.



Просмотров:178 Горел строительный и бытовой мусор на площади 80 квадратных метров. Предполагается, что огонь разгорелся в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Пожар произошел 8 апреля, начался около 14 часов, а ликвидировать его удалось спустя два с половиной часа. На тушение привлекалось две единицы техники и восемь сотрудников МЧС.