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9 апреля 2018, 12:46



«Норникель» поддерживает инициативу Минприроды о создании рабочей группы с участием российских экологов.

Одной из главных целей рабочей группы станет, в том числе, формирование общественной повестки в области экологии и содействие в решении экологических проблем. Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных поддержала данную инициативу. «Создание такой группы позволит скоординировать усилия экологических организаций и облегчить формирование единого мнения по актуальным вопросам», — отметила топ-менеджер. «Норникель» ведет активную деятельность в сфере экологии. В 2017 году компания дала старт «Серному проекту» стоимостью 150 млрд руб. Он позволит сократить суммарные выбросы диоксида серы в Норильске к 2023 году на 75%, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:148 О создании такой группы министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил на итоговой сессии, посвященной Году экологии.Одной из главных целей рабочей группы станет, в том числе, формирование общественной повестки в области экологии и содействие в решении экологических проблем.Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных поддержала данную инициативу. «Создание такой группы позволит скоординировать усилия экологических организаций и облегчить формирование единого мнения по актуальным вопросам», — отметила топ-менеджер.«Норникель» ведет активную деятельность в сфере экологии. В 2017 году компания дала старт «Серному проекту» стоимостью 150 млрд руб. Он позволит сократить суммарные выбросы диоксида серы в Норильске к 2023 году на 75%, сообщает пресс-служба «Норникеля».