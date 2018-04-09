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9 апреля 2018, 13:09



Замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Норильске.



Просмотров:146 Оба произошли в первой половине воскресного дня. В 11.40 поступило сообщение о загорании гаража в районе объездной дороги в Оганере. Огнем были охвачены имущество и внутренняя обшивка гаража на площади 20 квадратных метров. Потушить его удалось к 12.19. Менее чем через час поступило сообщение о пожаре в квартире на Набережной Урванцева, 5. Звонили жильцы соседней квартиры, почувствовавшие запах гари. Хозяев дома не было. Прибывшие на место пожарные проникли в квартиру и потушили огонь. С момента вызова прошло менее 10 минут. За это время огонь повредил пол и стену на участке в один квадратный метр.