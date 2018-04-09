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9 апреля 2018, 13:25



В Норильске полицейские проводят со школьниками уроки безопасности в рамках мероприятия «Дети России - 2018».

В период проведения первого этапа акции, которая продлится до 10 апреля, сотрудниками полиции запланировано посещение других образовательных учреждений, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:134 Инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску совместно с общественниками, представителями системы здравоохранения провели встречу с учениками школы № 9, где рассказали и наглядно, при помощи видеороликов социальной рекламы, показали о последствиях употребления синтетических наркотиков.В период проведения первого этапа акции, которая продлится до 10 апреля, сотрудниками полиции запланировано посещение других образовательных учреждений, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.