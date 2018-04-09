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9 апреля 2018, 14:15



Знания ПДД демонстрировали ребята начальных классов норильских школ в финале конкурса «Безопосное колесо - 2018», который состоялся в Школе безопасности дорожного движения.

Страсти здесь кипят совершенно нешуточные: команды, по четыре человека в каждой, волнуются, педагоги - еще больше, потому что помочь знатокам дорожных правил ничем не могут, тут вся надежда на память и умение справиться с волнением. В выигрыше те команды, которые находят время приехать на предварительную тренировку, они знакомятся с трассой, которую предстоит проехать на велосипеде, пробуют собрать-разобрать колесо двухколесного транспорта, и тогда непосредственно на конкурсе проблем у них возникает значительно меньше. Однако все участники в один голос говорят, что самое сложное - проехать мостик и полосу препятствий. Впрочем, не только за ошибки в вождении здесь снижаются баллы. Всего команды проходят десять станций, только две из которых - фигурное вождение и сборка велосипеда - направлены на физические способности участников, их ловкость и скорость. Остальные восемь - интеллектуальные. Здесь ребятам приходится демонстрировать знание дорожных знаков и транспортной ситуации на улице, основы оказания первой помощи при ДТП и умение разбираться в сигналах регулировщика. А пока одни команды напряженно справлялись с предложенными заданиями, другие, ожидая очереди, могли сделать фото на память в фотозоне. Ее образовали огромные буквы ЮИД, собранные из фрагментов пазлов различных дорожных знаков. Помощь в создании букв оказали организаторам конкурса активисты отрядов ЮИД из гимназии № 5 и школы № 13. ЮИД - это движение юных инспекторов дорожного движения, которому в этом году исполнится 45 лет. По словам активистов движения, каждый из них на протяжении нескольких лет принимал участие в различных городских мероприятиях по ПДД и до сих пор оказывает помощь сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных городских акций. За ходом конкурса «Безопасное колесо» следили члены жюри, среди которых были директор Норильского центра безопасности дорожного движения Сергей Приходько и старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Михаил Назаров. Гостями соревнований стали начальник отдела организации дорожной деятельности УГХ Олег Бурулев и член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Марина Андриюк. Победителем городского этапа конкурса «Безопасное колесо - 2018» стала команда школы № 13, второе место заняла школа № 40 из Кайеркана, тройку призеров замкнула команда школы № 6. На этапе «Вождение велосипеда» в личном первенстве победителями стали Максим Судак (школа № 13) и Анна Соловьева (школа № 6).

Просмотров:117 В течение учебного года все ученики школ состязаются в конкурсах по ПДД различной степени сложности: «Путешествие в страну ПДД», «Добрая дорога детства», «Дорожный патруль». В конкурсе «Безопасное колесо» традиционно участвуют будущие выпускники начальной школы, ребята четвертых классов всех школ города.Страсти здесь кипят совершенно нешуточные: команды, по четыре человека в каждой, волнуются, педагоги - еще больше, потому что помочь знатокам дорожных правил ничем не могут, тут вся надежда на память и умение справиться с волнением. В выигрыше те команды, которые находят время приехать на предварительную тренировку, они знакомятся с трассой, которую предстоит проехать на велосипеде, пробуют собрать-разобрать колесо двухколесного транспорта, и тогда непосредственно на конкурсе проблем у них возникает значительно меньше. Однако все участники в один голос говорят, что самое сложное - проехать мостик и полосу препятствий.Впрочем, не только за ошибки в вождении здесь снижаются баллы. Всего команды проходят десять станций, только две из которых - фигурное вождение и сборка велосипеда - направлены на физические способности участников, их ловкость и скорость. Остальные восемь - интеллектуальные. Здесь ребятам приходится демонстрировать знание дорожных знаков и транспортной ситуации на улице, основы оказания первой помощи при ДТП и умение разбираться в сигналах регулировщика.А пока одни команды напряженно справлялись с предложенными заданиями, другие, ожидая очереди, могли сделать фото на память в фотозоне. Ее образовали огромные буквы ЮИД, собранные из фрагментов пазлов различных дорожных знаков. Помощь в создании букв оказали организаторам конкурса активисты отрядов ЮИД из гимназии № 5 и школы № 13. ЮИД - это движение юных инспекторов дорожного движения, которому в этом году исполнится 45 лет. По словам активистов движения, каждый из них на протяжении нескольких лет принимал участие в различных городских мероприятиях по ПДД и до сих пор оказывает помощь сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных городских акций.За ходом конкурса «Безопасное колесо» следили члены жюри, среди которых были директор Норильского центра безопасности дорожного движения Сергей Приходько и старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Михаил Назаров. Гостями соревнований стали начальник отдела организации дорожной деятельности УГХ Олег Бурулев и член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Марина Андриюк.Победителем городского этапа конкурса «Безопасное колесо - 2018» стала команда школы № 13, второе место заняла школа № 40 из Кайеркана, тройку призеров замкнула команда школы № 6. На этапе «Вождение велосипеда» в личном первенстве победителями стали Максим Судак (школа № 13) и Анна Соловьева (школа № 6).