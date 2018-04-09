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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:33 Заполярный филиал занял верхнюю ступень пьедестала почета в эстафетах корпоративных соревнований «Норникеля» по горным лыжам и сноуборду.
15:15 Норильский учитель английского языка из школы № 20 Роман Плотников вошел в 20 финалистов отборочного этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края»
14:58 На стадионе «Заполярник» прошел Всероссийский день здоровья.
14:38 В домашней встрече 18-го тура Суперлиги «Норильский никель» победил глазовский «Прогресс» - 5:2.
14:15 Знания ПДД демонстрировали ребята начальных классов норильских школ в финале конкурса «Безопосное колесо - 2018», который состоялся в Школе безопасности дорожного движения.
13:25 В Норильске полицейские проводят со школьниками уроки безопасности в рамках мероприятия «Дети России - 2018».
13:09 Замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Норильске.
12:46 «Норникель» поддерживает инициативу Минприроды о создании рабочей группы с участием российских экологов.
12:45 На руинах основного корпуса НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики на Комсомольской, 1, произошел пожар.
11:19 Авиакомпания NordStar ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты.
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