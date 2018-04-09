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9 апреля 2018, 14:38



В домашней встрече 18-го тура Суперлиги «Норильский никель» победил глазовский «Прогресс» - 5:2.

Примечательно, что во втором тайме вратарь норильчан Попов был вынужден покинуть площадку из-за травмы руки. «Мы знали, что «Прогресс» хорошо играет с пятым полевым. И когда это случилось, ритм игры сломался. Матч уже начал протекать совсем по-другому. Играть в формате пять на четыре тяжело как атакующим, так и обороняющимся. У нас были шансы забить, но во втором тайме игра пошла очень рваной. Хочу отметить момент, который привел к травме нашего вратаря Алексея Попова. Я понимаю, что в том моменте была борьба и травма получилась неумышленной, тем не менее наказание должно быть более строгим. У Алексея подозрение на перелом, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. - После этого эпизода мы сильно завелись, по-хорошему разозлились на соперника и довели результат до победного». В следующем туре никельщики в двухматчевом противостоянии встретятся с «КПРФ». Игры пройдут 14 и 15 апреля во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00. У «коммунистов» сейчас 57 очков и четвертое место в турнирной таблице. «Норникель» с 47 очками расположился на шестой строчке.

Просмотров:98 Счет в матче открыли хозяева площадки на 15-й минуте стараниями капитана команды Костыгина. Спустя несколько секунд он же ударом со штрафного доводит счет до 2:0. Во втором тайме «Пргрессу» удается отквитать один мяч: на 29-й минуте гол на свой счет записывает Оппер. После этого северяне еще трижды выходят вперед благодаря голам Чащина (32-я минута), Овсянникова (автогол на 34-й минуте) и Кутузова (42-я минута). Завершилась игра точным ударом Мелкояна на 46-й минуте - 5:2 в пользу «Норникеля».Примечательно, что во втором тайме вратарь норильчан Попов был вынужден покинуть площадку из-за травмы руки.«Мы знали, что «Прогресс» хорошо играет с пятым полевым. И когда это случилось, ритм игры сломался. Матч уже начал протекать совсем по-другому. Играть в формате пять на четыре тяжело как атакующим, так и обороняющимся. У нас были шансы забить, но во втором тайме игра пошла очень рваной. Хочу отметить момент, который привел к травме нашего вратаря Алексея Попова. Я понимаю, что в том моменте была борьба и травма получилась неумышленной, тем не менее наказание должно быть более строгим. У Алексея подозрение на перелом, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. - После этого эпизода мы сильно завелись, по-хорошему разозлились на соперника и довели результат до победного».В следующем туре никельщики в двухматчевом противостоянии встретятся с «КПРФ». Игры пройдут 14 и 15 апреля во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.У «коммунистов» сейчас 57 очков и четвертое место в турнирной таблице. «Норникель» с 47 очками расположился на шестой строчке.