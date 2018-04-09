Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 апреля 2018, 14:58



На стадионе «Заполярник» прошел Всероссийский день здоровья.

Кроме того, детей и взрослых познакомили с работой норильских ДЮСШ, а Центр тестирования ГТО рассказал о процессе сдачи спортивных нормативов. Также работали торговые ряды со спортивной атрибутикой и питанием. «Сегодня ваш праздник, самые активные, позитивные и здоровые жители нашего города. Я желаю вам, чтобы День здоровья прошел под девизом «Мы здоровы, сильны и бодры духом!». Пусть вам сопутствует удача во всем», - обратилась к участникам и зрителям праздничных состязаний исполняющая обязанности заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. «Невозможно лежать на диване и думать, что ты здоров. Невозможно, имея вредные привычки и питаясь непонятно чем, надеяться, что здоровье тебя не подведет. В моем детстве были стихи и песни, которые учили нас здоровому образу жизни и пропагандировали спорт. Потом в некоторый промежуток времени мы все это потеряли. Сейчас же наша задача – снова заразить этим движением как можно больше друзей и привлечь их к здоровому образу жизни», - отметил руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. По итогам состязаний самой веселой назвали команду гимназии № 4. Самыми находчивыми стали школьники из лицея № 3, самыми позитивными – из гимназии № 5, самыми смелыми – из гимназии № 1. Самой быстрой была признана школа № 29, самой дружной - школа № 8, а самой ловкой – школа № 1. Самой же сильной, по мнению организаторов, стали ребята из школы № 3.

Просмотров:85 Мероприятие проходит в Норильске четвертый год подряд. На этот раз его участниками стали 40 спортсменов – восемь школьных команд, которым было предложено поучаствовать в четырех игровых эстафетах: «Валенок» (нужно было попасть валенком в цель), «Футбол», «Хоккей» и «Градусник». Еще порядка 40 детей приняли участие в мастер-классах с представителями спортивных федераций – кроссфит и кэндо.Кроме того, детей и взрослых познакомили с работой норильских ДЮСШ, а Центр тестирования ГТО рассказал о процессе сдачи спортивных нормативов. Также работали торговые ряды со спортивной атрибутикой и питанием.«Сегодня ваш праздник, самые активные, позитивные и здоровые жители нашего города. Я желаю вам, чтобы День здоровья прошел под девизом «Мы здоровы, сильны и бодры духом!». Пусть вам сопутствует удача во всем», - обратилась к участникам и зрителям праздничных состязаний исполняющая обязанности заместителя главы Норильска по социальной политике Светлана Бабурина.«Невозможно лежать на диване и думать, что ты здоров. Невозможно, имея вредные привычки и питаясь непонятно чем, надеяться, что здоровье тебя не подведет. В моем детстве были стихи и песни, которые учили нас здоровому образу жизни и пропагандировали спорт. Потом в некоторый промежуток времени мы все это потеряли. Сейчас же наша задача – снова заразить этим движением как можно больше друзей и привлечь их к здоровому образу жизни», - отметил руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.По итогам состязаний самой веселой назвали команду гимназии № 4. Самыми находчивыми стали школьники из лицея № 3, самыми позитивными – из гимназии № 5, самыми смелыми – из гимназии № 1. Самой быстрой была признана школа № 29, самой дружной - школа № 8, а самой ловкой – школа № 1. Самой же сильной, по мнению организаторов, стали ребята из школы № 3.