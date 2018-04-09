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9 апреля 2018, 15:15



Норильский учитель английского языка из школы № 20 Роман Плотников вошел в 20 финалистов отборочного этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края»

В первом туре отборочного этапа конкурсанты тренировались в командной работе, в решении кейса, пробовали участвовать в дебатах, участвовали в мастер-классах и занятиях лучших педагогов края, победителей конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет, состязались в четырех конкурсных испытаниях – «Групповое решение кейса», «Эссе», «Индивидуальное компетентностное испытание», «Фрагмент учебного занятия». Все эти испытания позволили педагогам продемонстрировать профессиональные умения формулировать проблему и ставить задачи для ее разрешения, презентовать свое решение, работать в команде и т. д. По итогам этого тура 48 педагогов прошли во второй тур и участвовали в коммуникативных боях (в форме дебатов на заданную тему проблемного характера) и семинаре (совместное обсуждение актуальной педагогической темы). По итогам второго тура были определены финалисты конкурса - ими стали 20 педагогов из 17 муниципалитетов края. Финальный этап конкурса пройдет с 23 по 27 апреля. Его победитель будет представлять наш регион в общероссийском конкурсе «Учитель года». Напомним, главными организаторами конкурса являются министерство образование Красноярского края и Красноярский краевой институт повышения квалификации.

Просмотров:99 Отборочный этап краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» прошел со 2 по 7 апреля в Красноярске. В нем приняли участие 83 педагога из 48 муниципалитетов края, среди них - пятеро норильчан, учителей общеобразовательных школ нашего муниципального района. В скором времени в нашей новой рубрике «Учитель, которого ждут» мы представим каждого из конкурсантов, победителей муниципального этапа «Учителя года - 2018».В первом туре отборочного этапа конкурсанты тренировались в командной работе, в решении кейса, пробовали участвовать в дебатах, участвовали в мастер-классах и занятиях лучших педагогов края, победителей конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет, состязались в четырех конкурсных испытаниях – «Групповое решение кейса», «Эссе», «Индивидуальное компетентностное испытание», «Фрагмент учебного занятия». Все эти испытания позволили педагогам продемонстрировать профессиональные умения формулировать проблему и ставить задачи для ее разрешения, презентовать свое решение, работать в команде и т. д.По итогам этого тура 48 педагогов прошли во второй тур и участвовали в коммуникативных боях (в форме дебатов на заданную тему проблемного характера) и семинаре (совместное обсуждение актуальной педагогической темы).По итогам второго тура были определены финалисты конкурса - ими стали 20 педагогов из 17 муниципалитетов края.Финальный этап конкурса пройдет с 23 по 27 апреля. Его победитель будет представлять наш регион в общероссийском конкурсе «Учитель года».Напомним, главными организаторами конкурса являются министерство образование Красноярского края и Красноярский краевой институт повышения квалификации.