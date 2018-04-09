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9 апреля 2018, 15:33



Заполярный филиал занял верхнюю ступень пьедестала почета в эстафетах корпоративных соревнований «Норникеля» по горным лыжам и сноуборду.

Участие в состязаниях приняли шесть команд сотрудников различных подразделений компании из Норильска, Мончегорска, Москвы и Красноярска, а также сборная непромышленных активов «Норникеля». В командных соревнованиях эстафеты места распределились следующим образом: 3-е место – главный офис (Москва); 2-е место – Кольская ГМК; 1-е место – Заполярный филиал. В церемонии награждения принял участие бывший биатлонист, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев. Он отметил, что восхищается теми людьми, кто, отработав смену, находит мотивацию выйти на спортивные площадки не просто покататься, а готовиться к соревнованиям, выступать и реализовывать свои спортивные амбиции. «Вы молодцы, это подвиг, это дорогого стоит. Вы действительно одна семья большой компании с мощным именем, компании-лидера, компании, которая ставит перед собой большие стандарты и задачи и их достигает. Роль «Норникеля» в спортивной жизни Красноярского края очень велика. Сейчас мы все готовимся к Универсиаде, и «Норникель» является не только одним из надежных партнеров, но и субъектом, которому не надо задавать вопросы, подталкивать: они сами все сделают и на высшем уровне. Здесь работают профессионалы, люди, которые знают свое дело, как в работе, так и в отдыхе», - отметил Павел Ростовцев. Почетные гости вручили медали и дипломы победителям в различных возрастных группах.

Просмотров:219 Корпоративные соревнования компании «Норникель» по горным лыжам и сноуборду состоялись накануне в фанпарке «Бобровый лог», сообщает НИА-Красноярск.Участие в состязаниях приняли шесть команд сотрудников различных подразделений компании из Норильска, Мончегорска, Москвы и Красноярска, а также сборная непромышленных активов «Норникеля».В командных соревнованиях эстафеты места распределились следующим образом:3-е место – главный офис (Москва); 2-е место – Кольская ГМК; 1-е место – Заполярный филиал.В церемонии награждения принял участие бывший биатлонист, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев. Он отметил, что восхищается теми людьми, кто, отработав смену, находит мотивацию выйти на спортивные площадки не просто покататься, а готовиться к соревнованиям, выступать и реализовывать свои спортивные амбиции. «Вы молодцы, это подвиг, это дорогого стоит. Вы действительно одна семья большой компании с мощным именем, компании-лидера, компании, которая ставит перед собой большие стандарты и задачи и их достигает. Роль «Норникеля» в спортивной жизни Красноярского края очень велика. Сейчас мы все готовимся к Универсиаде, и «Норникель» является не только одним из надежных партнеров, но и субъектом, которому не надо задавать вопросы, подталкивать: они сами все сделают и на высшем уровне. Здесь работают профессионалы, люди, которые знают свое дело, как в работе, так и в отдыхе», - отметил Павел Ростовцев.Почетные гости вручили медали и дипломы победителям в различных возрастных группах.