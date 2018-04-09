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9 апреля 2018, 16:08



«Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске.

«Реновация Норильска - это работа не одного года. Первый этап оценивается в пять-десять лет. Это большая проектная и менеджерская работа», - подчеркнула Безденежных. Проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года. В программу могут попасть примерно 160 домов - около одной пятой части всего жилого фонда Норильска, сообщили в администрации города. «Мы начали заниматься этой проблемой в прошлом октябре, успели погрузить в дело правительство края, Заксобрание, Сибирский федеральный университет, - рассказал глава Норильска Ринат Ахметчин. - Правительством края нам поручено подготовить техническое и экономическое обоснование, чтобы понять, сколько вложений необходимо, где и как строить. Это очень дорогостоящий проект, и нужна четырехсторонняя программа с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля».

Просмотров:258 Об этом в интервью ТАСС заявила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании Елена Безденежных. При этом она отметила, что форма сотрудничества и сроки не определены, так как концепция проекта еще обсуждается. Определяется количество домов, их тип, место положения.«Реновация Норильска - это работа не одного года. Первый этап оценивается в пять-десять лет. Это большая проектная и менеджерская работа», - подчеркнула Безденежных.Проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года. В программу могут попасть примерно 160 домов - около одной пятой части всего жилого фонда Норильска, сообщили в администрации города.«Мы начали заниматься этой проблемой в прошлом октябре, успели погрузить в дело правительство края, Заксобрание, Сибирский федеральный университет, - рассказал глава Норильска Ринат Ахметчин. - Правительством края нам поручено подготовить техническое и экономическое обоснование, чтобы понять, сколько вложений необходимо, где и как строить. Это очень дорогостоящий проект, и нужна четырехсторонняя программа с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля».