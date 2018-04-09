9 апреля 2018, 16:23



Автоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса».

Во время рейдов выходных дней дорожными полицейскими привлечены к административной ответственности 11 автолюбителей за превышение скорости, в отношении 13 водителей составлены административные материалы за выезд на встречную полосу. 45 водителей нарушили правила пользования ремнями безопасности, четверо –пренебрегли правилами проезда пешеходных переходов, восемь водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Десять человек управляли автомобилем без прав. Один водитель оказался за рулем в нетрезвом состоянии, его автомобиль и еще три транспортных средства помещены на штрафстоянку.