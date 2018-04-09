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9 апреля 2018, 17:04



Шоу-дефиле прославленного норильского коллектива барабанщиков «Брасс-банда» дважды прошло в субботу на сцене Норильского Заполярного театра драмы.

Как отметил в кратком интервью «Заполярке» Алексей Пупик, такие концерты дают ребятам прекрасную возможность испытать свои силы в условиях концерта. Для многих это выступление стало дебютным: дети, поступающие к КДШИ, до сцены проходят достаточно долгий путь, им необходимо вначале «поставить звук», затем «сыграться» в оркестре. То есть из участвующих в субботнем шоу подростков 5-7-х классов, многие до сих пор выходили на сцену всего с одним номером. А ощущение от работы в целом концерте абсолютно отличается от единичного выступления. Это шоу-дефиле подвело итог работы оркестра в этом учебном году, хотя, по словам Алексея, такая формулировка ему не нравится. Тем более что впереди команду ждет летняя поездка в Анапу, в лагерь «Премьера», откуда педагог планирует привезти в Норильск новую программу.

Просмотров:175 По словам Алексая Пупика, руководителя коллектива, сцена драмтеатра - одна из его любимых, потому что для шоу необходимо много места, а эта сцена достаточно глубока для большого количества людей с инструментами. В этом концерте приняли участие 33 человека, среди которых и ученики Алексея Пупика, и его коллеги-педагоги Кайерканской детской школы искусств. В создании шоу «Брасс-банде» помогали хореографический ансамбль современного танца «Фристайл» и ансамбль брейк-данса «Дождь».Как отметил в кратком интервью «Заполярке» Алексей Пупик, такие концерты дают ребятам прекрасную возможность испытать свои силы в условиях концерта. Для многих это выступление стало дебютным: дети, поступающие к КДШИ, до сцены проходят достаточно долгий путь, им необходимо вначале «поставить звук», затем «сыграться» в оркестре. То есть из участвующих в субботнем шоу подростков 5-7-х классов, многие до сих пор выходили на сцену всего с одним номером. А ощущение от работы в целом концерте абсолютно отличается от единичного выступления.Это шоу-дефиле подвело итог работы оркестра в этом учебном году, хотя, по словам Алексея, такая формулировка ему не нравится. Тем более что впереди команду ждет летняя поездка в Анапу, в лагерь «Премьера», откуда педагог планирует привезти в Норильск новую программу.