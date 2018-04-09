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9 апреля 2018, 17:10



Команда Норильского колледжа искусств заняла первое место в 19-м фестивале «Студенческая весна в Норильске».

Напомним, фестиваль стартовал в середине февраля. Одновременно прошли танцевальный и музыкальный конкурсы. В марте состоялись фотоконкурс и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Состязания в музыкальном конкурсе проходили по трем номинациям, в танцевальном – по пяти. Фотоконкурс определял победителей в пяти номинациях. В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" борьба велась в командном зачете. Абсолютными победителями по итогам четырех конкурсов стали учащиеся Норильского колледжа искусств. На счету учебного заведения 78 баллов. Из них 52 за танцевальный конкурс и 26 - за музыкальный. Норильский государственный индустриальный институт в сумме набрал 46 баллов, политехнический колледж - 43 балла и Норильский педагогический колледж - 28 баллов. Напомним, фестиваль «Студенческая весна в Норильске» проводится ежегодно, в 2018 году он стал 19-м. Его цель – сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений студенческой молодежи.

Просмотров:169 В этом году участниками фестиваля стали около 200 студентов вузов и ссузов города Норильска. Закрытие 19-го фестиваля «Студенческая весна в Норильске» состоялось в городском Центре культуры. В торжественной обстановке награды вручили лауреатам по итогам четырех конкурсов и назвали учебные заведения, которые получили высокие баллы в общем зачете.Напомним, фестиваль стартовал в середине февраля. Одновременно прошли танцевальный и музыкальный конкурсы. В марте состоялись фотоконкурс и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».Состязания в музыкальном конкурсе проходили по трем номинациям, в танцевальном – по пяти. Фотоконкурс определял победителей в пяти номинациях. В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" борьба велась в командном зачете.Абсолютными победителями по итогам четырех конкурсов стали учащиеся Норильского колледжа искусств. На счету учебного заведения 78 баллов. Из них 52 за танцевальный конкурс и 26 - за музыкальный.Норильский государственный индустриальный институт в сумме набрал 46 баллов, политехнический колледж - 43 балла и Норильский педагогический колледж - 28 баллов.Напомним, фестиваль «Студенческая весна в Норильске» проводится ежегодно, в 2018 году он стал 19-м. Его цель – сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений студенческой молодежи.