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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:32 В духовно-просветительском центре Норильской епархии в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость» состоялся концерт ребят и педагогов воскресной школы.
18:27 В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.
18:15 Фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг» прошел в Норильске в 15-й раз.
18:11 Прокуратурой г. Норильска приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан.
18:06 С сегодняшнего дня получатели почтовых услуг могут отказаться от бумажных извещений, а хранение посылок в отделениях сокращается до 15 дней.
17:49 Жителя Норильска осудили на 13 лет 5 месяцев за изнасилование несовершеннолетней.
17:28 Педагоги Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс прошел в школе № 6.
17:10 Команда Норильского колледжа искусств заняла первое место в 19-м фестивале «Студенческая весна в Норильске».
17:04 Шоу-дефиле прославленного норильского коллектива барабанщиков «Брасс-банда» дважды прошло в субботу на сцене Норильского Заполярного театра драмы.
16:23 Автоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса».
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