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9 апреля 2018, 17:28



Педагоги Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс прошел в школе № 6.

Так, в школе № 6 уже более 20 лет успешно обучаются дети с различными нарушениями слуха. Учитель-дефектолог этой школы Гульнара Эльмурзаева в период с 26 по 28 марта 2018 года участвовала в Красноярском форуме инклюзивных практик, где представляла свой проект «Школа - остров доброты». Эксперты поставили высокую оценку проекту и профессионализму педагога. В ближайшее время Гульнара Эльмурзаева вместе с Натальей Петрухиной, заместителем директора по ВР, представят свой опыт работы в области инклюзивного образования на Московском международном салоне. Сотрудники детского сада № 82 «Сказка» делились опытом работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и слуха. Активными участниками мастер-класса стали и слушатели Норильского филиала Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Большое внимание в инклюзивном образовании уделяется вовлечению детей с ОВЗ в творческую деятельность, которая помогает ребятишкам легче адаптироваться в коллективе, овладевать новыми полезными навыками и находить друзей. Также в мастер-классе приняли участие успешные выпускники школы № 6 с нарушениями слуха: Ален Моргунов, лауреат первой премии правительства края, лауреат краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсов по исполнению жестовых песен, и Валентина Козлова, лауреат краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсов по исполнению жестовых песен.

Просмотров:195 Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта «Радужные лица», ставшего победителем на конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норильского никеля». Педагоги школ и детских садов Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.Так, в школе № 6 уже более 20 лет успешно обучаются дети с различными нарушениями слуха. Учитель-дефектолог этой школы Гульнара Эльмурзаева в период с 26 по 28 марта 2018 года участвовала в Красноярском форуме инклюзивных практик, где представляла свой проект «Школа - остров доброты». Эксперты поставили высокую оценку проекту и профессионализму педагога. В ближайшее время Гульнара Эльмурзаева вместе с Натальей Петрухиной, заместителем директора по ВР, представят свой опыт работы в области инклюзивного образования на Московском международном салоне.Сотрудники детского сада № 82 «Сказка» делились опытом работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и слуха. Активными участниками мастер-класса стали и слушатели Норильского филиала Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.Большое внимание в инклюзивном образовании уделяется вовлечению детей с ОВЗ в творческую деятельность, которая помогает ребятишкам легче адаптироваться в коллективе, овладевать новыми полезными навыками и находить друзей.Также в мастер-классе приняли участие успешные выпускники школы № 6 с нарушениями слуха: Ален Моргунов, лауреат первой премии правительства края, лауреат краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсов по исполнению жестовых песен, и Валентина Козлова, лауреат краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсов по исполнению жестовых песен.