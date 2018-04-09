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9 апреля 2018, 17:49



Жителя Норильска осудили на 13 лет 5 месяцев за изнасилование несовершеннолетней.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома в г. Норильске встретил ранее незнакомую ему несовершеннолетнюю, которой нанес удар рукой по лицу и против воли несовершеннолетней изнасиловал ее. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет 5 месяцев. Учитывая, что Якубов имеет судимость по предыдущему приговору суда, он первые 3 года будет отбывать наказание в тюрьме, остальную часть назначенного наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:294 Норильским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело по изнасилованию и иным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома в г. Норильске встретил ранее незнакомую ему несовершеннолетнюю, которой нанес удар рукой по лицу и против воли несовершеннолетней изнасиловал ее.Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет 5 месяцев.Учитывая, что Якубов имеет судимость по предыдущему приговору суда, он первые 3 года будет отбывать наказание в тюрьме, остальную часть назначенного наказания - в исправительной колонии строгого режима.