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9 апреля 2018, 18:11



Прокуратурой г. Норильска приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан.

Также штатным расписанием предприятия по двум профессиям установлены должностные оклады, размер которых не соответствует требованиям ч. 3 ст. 133, ст. 148, 315, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 3 Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2017. По указанным основаниям и. о. прокурора города 29.03.2018 руководителю ООО «Коммунальные объединенные системы» внесено представление об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер по их устранению и недопущению впредь, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав работников на оплату труда. В отношении руководителя предприятия и собственно юридического лица 03.04.2018 прокурором возбуждены административные производства за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Просмотров:243 Прокуратурой г. Норильска по обращению коллектива МУП «Коммунальные объединенные системы» о нарушении прав работников на оплату и охрану труда проведена проверка, в ходе которой выявлены факты несвоевременной выплаты работникам отпускных и сумм, причитающихся при увольнении. Кроме того, работодателем не производилась выплата денежной компенсации за задержку выплат, предусмотренной ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации.Также штатным расписанием предприятия по двум профессиям установлены должностные оклады, размер которых не соответствует требованиям ч. 3 ст. 133, ст. 148, 315, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 3 Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2017.По указанным основаниям и. о. прокурора города 29.03.2018 руководителю ООО «Коммунальные объединенные системы» внесено представление об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер по их устранению и недопущению впредь, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав работников на оплату труда.В отношении руководителя предприятия и собственно юридического лица 03.04.2018 прокурором возбуждены административные производства за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.