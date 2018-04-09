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9 апреля 2018, 18:15



Фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг» прошел в Норильске в 15-й раз.

В этом году, по словам организаторов конкурса, несколько изменилось положение, из-за чего первый, отборочный, тур пройти стало сложнее: если раньше детям достаточно было владеть способностью правильно интонировать, то сейчас происходит сравнение и более жесткое оценивание. Таким образом во второй тур, который проходил в воскресенье, 8 апреля, вышли лишь единицы, а точнее - по шесть человек в каждой номинации. Из этих исполнителей жюри выбирали трех лауреатов и трех дипломантов конкурса. При этом все участники, вышедшие во второй тур, получили грамоты и подарки. В этом году в жюри конкурса был приглашена из Красноярска Радмира Мантулина, педагог по эстрадному вокалу детского музыкального центра «Волшебный микрофон», руководитель музыкальной студии #МиниполисМантулиных, призер Дельфийских игр России. Также конкурс судили Елена Пивоварова, педагог Норильской детской музыкальной школы, и Анастасия Красносельская, руководитель вокальной студии Voices городского Центра культуры.

Просмотров:196 В этом конкурсе традиционно принимают участие юные норильчане от 5 до 12 лет, выступают ребята в трех номинациях: «Дебют», в котором традиционно участвуют малыши дошкольного возраста, «Соло» и «Ансамбль». Каждая номинация в свою очередь предполагает различные возрастные категории.В этом году, по словам организаторов конкурса, несколько изменилось положение, из-за чего первый, отборочный, тур пройти стало сложнее: если раньше детям достаточно было владеть способностью правильно интонировать, то сейчас происходит сравнение и более жесткое оценивание. Таким образом во второй тур, который проходил в воскресенье, 8 апреля, вышли лишь единицы, а точнее - по шесть человек в каждой номинации. Из этих исполнителей жюри выбирали трех лауреатов и трех дипломантов конкурса. При этом все участники, вышедшие во второй тур, получили грамоты и подарки.В этом году в жюри конкурса был приглашена из Красноярска Радмира Мантулина, педагог по эстрадному вокалу детского музыкального центра «Волшебный микрофон», руководитель музыкальной студии #МиниполисМантулиных, призер Дельфийских игр России. Также конкурс судили Елена Пивоварова, педагог Норильской детской музыкальной школы, и Анастасия Красносельская, руководитель вокальной студии Voices городского Центра культуры.