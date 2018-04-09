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9 апреля 2018, 18:27

В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.


Среди отмеченных высокими наградами - журналист «Заполярной правды» Ирина Даниленко. Наша коллега вместе с дьяконом Алексеем Трофимовым и молодым иереем норильского храма «Всех скорбящих Радость» Дмитрием Прохоровым удостоена юбилейной медали «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви».
На вечерней службе 8 апреля епископ Норильский и Туруханский Агафангел вручил ахиерейские грамоты в честь светлого Христова Воскресения сестрам милосердия Людмиле Кармазановой, Ольге Осипенко и Марии Федониной, а также нескольким волонтерам, представителям «Молодой гвардии».
Юрию Кононченко, норильскому казачьему атаману, вручена епархиальная медаль норильской епархии «Святого мученика Василия Мангазейского» III степени.

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    Список новостей

 9 апреля 2018 
18:32   В духовно-просветительском центре Норильской епархии в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость» состоялся концерт ребят и педагогов воскресной школы. 18:27   В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.
18:15   Фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг» прошел в Норильске в 15-й раз. 18:11   Прокуратурой г. Норильска приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан.
18:06   С сегодняшнего дня получатели почтовых услуг могут отказаться от бумажных извещений, а хранение посылок в отделениях сокращается до 15 дней. 17:49   Жителя Норильска осудили на 13 лет 5 месяцев за изнасилование несовершеннолетней.
17:28   Педагоги Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс прошел в школе № 6. 17:10   Команда Норильского колледжа искусств заняла первое место в 19-м фестивале «Студенческая весна в Норильске».
17:04   Шоу-дефиле прославленного норильского коллектива барабанщиков «Брасс-банда» дважды прошло в субботу на сцене Норильского Заполярного театра драмы. 16:23   Автоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса».
16:08   «Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске. 15:33   Заполярный филиал занял верхнюю ступень пьедестала почета в эстафетах корпоративных соревнований «Норникеля» по горным лыжам и сноуборду.
15:15   Норильский учитель английского языка из школы № 20 Роман Плотников вошел в 20-ку финалистов отборочного этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края». 14:58   На стадионе «Заполярник» прошел Всероссийский день здоровья.
14:38   В домашней встрече 18-го тура Суперлиги «Норильский никель» победил глазовский «Прогресс» - 5:2. 14:15   Знания ПДД демонстрировали ребята начальных классов норильских школ в финале конкурса «Безопасное колесо - 2018», который состоялся в Школе безопасности дорожного движения.
13:25   В Норильске полицейские проводят со школьниками уроки безопасности в рамках мероприятия «Дети России - 2018». 13:09   Замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Норильске.
12:46   «Норникель» поддерживает инициативу Минприроды о создании рабочей группы с участием российских экологов. 12:45   На руинах основного корпуса НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики на Комсомольской, 1, произошел пожар.
11:19   Авиакомпания NordStar ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты. 10:22   Норильскую управляющую компанию «Северный управдом» оштрафовали за подачу грязной воды.

 8 апреля 2018 
11:29   К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел 11:25   СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальное богослужение и крестный ход совершил в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года Преосвященнейший епископ Агафангел

 6 апреля 2018 
18:16   Сверстники города: управление социальной политики города Норильска в юбилейный для себя год отчиталось об успехах за 2017 17:43   В Норильске в Пасхальную ночь будет открыт храм на горе.
17:31   В марте в Норильске родились 207 малышей. 17:21   Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются ...
17:10   Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков. 16:59   Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2017 года.
16:44   В воскресенье отметят общий день рождения сразу пять улиц Норильска. 16:39   Норильский хор «Вдохновение», в составе которого пожилые люди, приглашает на концерт.
15:56   Панацея или просто бизнес? Норильчане активно обсуждают тему лечения детей, имеющих проблемы с речью и поведением. 15:41   Кинокомплекс «Родина» и городской Центр культуры приглашают норильчан к участию в фотографическом проекте-конкурсе «Отражение», посвященном 65-летию Норильска.
15:23   «Путевка в жизнь». Норильские школьники из малообеспеченных семей, мечтающие о высшем образовании, могут претендовать на помощь благотворительного фонда. 15:23   Начальник полиции Норильска поздравил подчиненных следователей с профессиональным праздником.
15:01   В Норильске при пожаре в частных гаражах сгорела металлическая лодка. 14:42   Сразу пять золотых медалей завоевали норильские каратисты на XXIII всероссийских соревнованиях «Кубок успеха».
14:16   Малый и средний бизнес в Норильске поддержат льготной арендой муниципальных площадей. 14:04   В отделениях Почты России норильчане смогут приобрести стиральные порошки дешевле, чем в ряде торговых сетей.
10:58   О перспективах развития Арктической зоны на всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов - 2018» рассказал эксперт «ПОРА». 10:35   «За роялем вдвоем» - фортепианный дуэт приглашает норильчан на концерт.
10:27   В Норильске пройдет фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. 09:57   В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

 5 апреля 2018 
22:00   Прокуратура и госпожнадзор проверили торговый центр «Галактика» в Талнахе. 17:09   Норильчан призывают принять участие в голосовании на лучшее название зоны отдыха у озера Долгое.
17:08   Завтра, 6 апреля, МФК «Норильский никель» сыграет с ближайшим преследователем. 16:53   Саду быть! Летом 2018 года продолжится благоустройство, облагораживание дворовой территории на Нансена, 92, и создание там сада камней.
16:44   В преддверии майских праздников. 28 апреля, суббота, - рабочий день, сокращенный на час. 16:29   На станции юных техников для норильских школьников в возрасте от 10 до 17 лет состоялись разноформатные интеллектуальные соревнования в сфере информационных технологий.




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