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9 апреля 2018, 18:27



В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.

На вечерней службе 8 апреля епископ Норильский и Туруханский Агафангел вручил ахиерейские грамоты в честь светлого Христова Воскресения сестрам милосердия Людмиле Кармазановой, Ольге Осипенко и Марии Федониной, а также нескольким волонтерам, представителям «Молодой гвардии». Юрию Кононченко, норильскому казачьему атаману, вручена епархиальная медаль норильской епархии «Святого мученика Василия Мангазейского» III степени.

Просмотров:225 Среди отмеченных высокими наградами - журналист «Заполярной правды» Ирина Даниленко. Наша коллега вместе с дьяконом Алексеем Трофимовым и молодым иереем норильского храма «Всех скорбящих Радость» Дмитрием Прохоровым удостоена юбилейной медали «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви».На вечерней службе 8 апреля епископ Норильский и Туруханский Агафангел вручил ахиерейские грамоты в честь светлого Христова Воскресения сестрам милосердия Людмиле Кармазановой, Ольге Осипенко и Марии Федониной, а также нескольким волонтерам, представителям «Молодой гвардии».Юрию Кононченко, норильскому казачьему атаману, вручена епархиальная медаль норильской епархии «Святого мученика Василия Мангазейского» III степени.