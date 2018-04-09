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9 апреля 2018, 18:32



В духовно-просветительском центре Норильской епархии в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость» состоялся концерт ребят и педагогов воскресной школы.

Участников и зрителей, среди которых были прихожане Свято-Скорбященского собора, поздравил с главным христианским праздником епископ Норильский и Туруханский Агафангел. На празднике, проходившем в актовом зале епархии, можно было познакомиться с двумя фотовыставками. Норильский фотограф Оксана Царенко представила портреты детей в русских костюмах из серии «Русь пасхальная», а фотокорреспондент газеты «Заполярная правда» Ирина Яринская поделилась своими снимками из цикла «Родного края образ многоликий».

Просмотров:159 Юные актеры театра «Лампадка» показали спектакль о рождении традиции празднования Пасхи. В постановке приняли участие и дети с ограниченными возможностями по здоровью, которые занимаются в воскресной школе.Участников и зрителей, среди которых были прихожане Свято-Скорбященского собора, поздравил с главным христианским праздником епископ Норильский и Туруханский Агафангел.На празднике, проходившем в актовом зале епархии, можно было познакомиться с двумя фотовыставками. Норильский фотограф Оксана Царенко представила портреты детей в русских костюмах из серии «Русь пасхальная», а фотокорреспондент газеты «Заполярная правда» Ирина Яринская поделилась своими снимками из цикла «Родного края образ многоликий».