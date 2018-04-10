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10 апреля 2018, 11:04



За нарушение техники безопасности при сносе здания на Комсомольской, 1, подрядчик оштрафован на кругленькую сумму.

Эксплуатация здания закончилась в 2010 году, после того как оно было признано аварийным. А в конце 2017 года, по результатам аукциона, Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук заключил контракт на выполнение работ по сносу аварийного объекта с фирмой "Ликвидатор". Однако подрядчик не стал себя утруждать и площадку для сноса объекта огородил забором частично, также решил обойтись без охраны и освещения. Кроме этого при производстве работ были допущены нарушения техники безопасности. В связи с этим собственнику объекта и подрядчику были вынесены представления об устранении выявленных нарушений. В результате должностное лицо ООО "Ликвидатор", ответственное за соблюдение техники безопасности, и начальник отдела капитального строительства Красноярского научного центра привлечены к дисциплиной ответственности. За факт ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в части требований к безопасности при выполнении работ, ООО "Ликвидатор" начислен штраф более 980 тысяч рублей.

Просмотров:185 Многочисленные нарушения проектной документации и техники безопасности, допущенные ООО "Ликвидатор" при демонтаже в Норильске федерального здания института Крайнего Севера, были выявлены прокуратурой во время проверки.Эксплуатация здания закончилась в 2010 году, после того как оно было признано аварийным. А в конце 2017 года, по результатам аукциона, Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук заключил контракт на выполнение работ по сносу аварийного объекта с фирмой "Ликвидатор".Однако подрядчик не стал себя утруждать и площадку для сноса объекта огородил забором частично, также решил обойтись без охраны и освещения. Кроме этого при производстве работ были допущены нарушения техники безопасности. В связи с этим собственнику объекта и подрядчику были вынесены представления об устранении выявленных нарушений.В результате должностное лицо ООО "Ликвидатор", ответственное за соблюдение техники безопасности, и начальник отдела капитального строительства Красноярского научного центра привлечены к дисциплиной ответственности. За факт ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в части требований к безопасности при выполнении работ, ООО "Ликвидатор" начислен штраф более 980 тысяч рублей.