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10 апреля 2018, 11:49



Оштрафовали за мусор. Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

В процессе проверки выявлено, что хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности не соблюдаются правила обращения с ртутными лампами, не осуществляется учет движения образовавшихся отходов, не представляется отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов, допускается складирование твердых коммунальных отходов в непредусмотренном для этого месте, своевременно не принимаются меры по вывозу мусора. Руководителям организаций вынесены представления, в отношении виновных должностных лиц возбуждены административные производства. Устранение выявленных нарушений прокуратурой города взято на контроль.

Просмотров:144 Прокуратурой города с привлечением специалистов отдела экологии управления городского хозяйства администрации г. Норильска проведена выездная проверка соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проверяли предприятия: ООО «Техноавиа-Красноярск», ООО «ЖКС», ООО «Околица», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Провиант».В процессе проверки выявлено, что хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности не соблюдаются правила обращения с ртутными лампами, не осуществляется учет движения образовавшихся отходов, не представляется отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов, допускается складирование твердых коммунальных отходов в непредусмотренном для этого месте, своевременно не принимаются меры по вывозу мусора. Руководителям организаций вынесены представления, в отношении виновных должностных лиц возбуждены административные производства.Устранение выявленных нарушений прокуратурой города взято на контроль.