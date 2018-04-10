Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 апреля 2018, 12:02

Стало известно имя нового руководителя следкома Красноярского края. На эту должность назначен Александр Расстрыгин.


Стало известно, кто занял место руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю. Это полковник юстиции Александр Расстрыгин, который до недавнего времени был первым заместителем своего предшественника, Игоря Напалкова. Такая информация появилась на официальном сайте краевого следкома в разделе «Руководство». Правда, в самом правоохранительном ведомстве, заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Процесс выбора кандидата на место руководителя краевого Следственного комитета может оказаться длительным, сроки назначения в пресс-службе назвать затруднились.
Напомним, что Игорь Напалков был отправлен в отставку 6 апреля. Причины увольнения не разглашаются.
Об Александре Расстрыгине известно, что он родился в 1971 году в селе Мельгуны Тамбовской области. С 1993 года работал следователем прокуратуры в родном районе, затем старшим следователем прокуратуры в Волгограде, занимал ряд должностей в прокуратуре Волгоградской области. В 2011 году Расстрыгина перевели в Красноярск заместителем главка краевого следкома. В 2014 году он стал первым заместителем. Имеет несколько наград, среди которых нагрудный знак «За безупречную службу» (2009), медаль «За заслуги», медаль «За безупречную службу» II степени (2013), медаль «За верность служебному долгу» (2016) и другие.
Просмотров:142
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 апреля 2018 
15:44   Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов. 15:29   Норильчан научат считать деньги. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - 2018 продлится до 22 апреля.
15:01   Родительский день. В Норильске на Радоницу, в праздник первого после Пасхи поминовения усопших, городские автобусы до кладбища будут ездить чаще обычного. 14:32   На Таймыре участники ВОВ получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы.
14:24   Проблема бродячих животных в Норильске, переезд норильчан на материк и оплата проезда в отпуск для работников краевых структур - вот три вопроса, требующие обращения в краевой парламент. 13:50   В понедельник епископ Агафангел отслужил литургию в тюрьме.
13:45   В Норильске определяют лучших армрестлеров. 13:44   Современный портативный рентгенаппарат появился в норильской детской больнице.
13:31   В Норильск доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Иерусалиме на Гроб Господень. 13:10   Белорусская свинина в России попала под запрет.
13:04   Школьникам будут вручать золотые медали в зависимости от результатов ЕГЭ. 12:48   Авиакомпания NordStar осуществила перевозку одной из главных православных святынь – Благодатного огня – в Норильск.
12:43   В перенесенном матче 15-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» принимает «Новую генерацию». 12:24   «Норникель» высадит овощи в Заполярье.
12:12   Вратарь МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил серьезное повреждение. 12:10   Правительство изменило правила признания граждан инвалидами. В новом документе расширен перечень заболеваний, где уже при первичном ...
12:07   Изменились правила оказания услуг почтовой связи. В частности, сокращен срок хранения посылок, а клиенты могут отказаться от получения бумажных извещений. 12:02   Стало известно имя нового руководителя следкома Красноярского края. На эту должность назначен Александр Расстрыгин.
11:49   Оштрафовали за мусор. Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. 11:45   Главный дорожный полицейский края готов встретиться с норильчанами.
11:04   За нарушение техники безопасности при сносе здания на Комсомольской, 1, подрядчик оштрафован на кругленькую сумму.

 9 апреля 2018 
18:32   В духовно-просветительском центре Норильской епархии в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальная радость» состоялся концерт ребят и педагогов воскресной школы. 18:27   В канун Пасхи нескольких православных христиан, служителей и прихожан собора «Всех скорбящих Радость», наградили благодарственными грамотами и медалями.
18:15   Фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг» прошел в Норильске в 15-й раз. 18:11   Прокуратурой г. Норильска приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан.
18:06   С сегодняшнего дня получатели почтовых услуг могут отказаться от бумажных извещений, а хранение посылок в отделениях сокращается до 15 дней. 17:49   Жителя Норильска осудили на 13 лет 5 месяцев за изнасилование несовершеннолетней.
17:28   Педагоги Большого Норильска делились опытом работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс прошел в школе № 6. 17:10   Команда Норильского колледжа искусств заняла первое место в 19-м фестивале «Студенческая весна в Норильске».
17:04   Шоу-дефиле прославленного норильского коллектива барабанщиков «Брасс-банда» дважды прошло в субботу на сцене Норильского Заполярного театра драмы. 16:23   Автоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса».
16:08   «Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске. 15:33   Заполярный филиал занял верхнюю ступень пьедестала почета в эстафетах корпоративных соревнований «Норникеля» по горным лыжам и сноуборду.
15:15   Норильский учитель английского языка из школы № 20 Роман Плотников вошел в 20-ку финалистов отборочного этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края». 14:58   На стадионе «Заполярник» прошел Всероссийский день здоровья.
14:38   В домашней встрече 18-го тура Суперлиги «Норильский никель» победил глазовский «Прогресс» - 5:2. 14:15   Знания ПДД демонстрировали ребята начальных классов норильских школ в финале конкурса «Безопасное колесо - 2018», который состоялся в Школе безопасности дорожного движения.
13:25   В Норильске полицейские проводят со школьниками уроки безопасности в рамках мероприятия «Дети России - 2018». 13:09   Замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Норильске.
12:46   «Норникель» поддерживает инициативу Минприроды о создании рабочей группы с участием российских экологов. 12:45   На руинах основного корпуса НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики на Комсомольской, 1, произошел пожар.
11:19   Авиакомпания NordStar ввела в расписание 30 дополнительных рейсов в пиковые даты. 10:22   Норильскую управляющую компанию «Северный управдом» оштрафовали за подачу грязной воды.

 8 апреля 2018 
11:29   К собравшимся в храме на ночном пасхальном богослужении обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел 11:25   СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальное богослужение и крестный ход совершил в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года Преосвященнейший епископ Агафангел

 6 апреля 2018 
18:16   Сверстники города: управление социальной политики города Норильска в юбилейный для себя год отчиталось об успехах за 2017 17:43   В Норильске в Пасхальную ночь будет открыт храм на горе.
17:31   В марте в Норильске родились 207 малышей. 17:21   Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются ...
17:10   Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх