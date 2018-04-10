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10 апреля 2018, 12:02



Стало известно имя нового руководителя следкома Красноярского края. На эту должность назначен Александр Расстрыгин.

Напомним, что Игорь Напалков был отправлен в отставку 6 апреля. Причины увольнения не разглашаются. Об Александре Расстрыгине известно, что он родился в 1971 году в селе Мельгуны Тамбовской области. С 1993 года работал следователем прокуратуры в родном районе, затем старшим следователем прокуратуры в Волгограде, занимал ряд должностей в прокуратуре Волгоградской области. В 2011 году Расстрыгина перевели в Красноярск заместителем главка краевого следкома. В 2014 году он стал первым заместителем. Имеет несколько наград, среди которых нагрудный знак «За безупречную службу» (2009), медаль «За заслуги», медаль «За безупречную службу» II степени (2013), медаль «За верность служебному долгу» (2016) и другие.

Просмотров:142 Стало известно, кто занял место руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю. Это полковник юстиции Александр Расстрыгин, который до недавнего времени был первым заместителем своего предшественника, Игоря Напалкова. Такая информация появилась на официальном сайте краевого следкома в разделе «Руководство». Правда, в самом правоохранительном ведомстве, заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Процесс выбора кандидата на место руководителя краевого Следственного комитета может оказаться длительным, сроки назначения в пресс-службе назвать затруднились.Напомним, что Игорь Напалков был отправлен в отставку 6 апреля. Причины увольнения не разглашаются.Об Александре Расстрыгине известно, что он родился в 1971 году в селе Мельгуны Тамбовской области. С 1993 года работал следователем прокуратуры в родном районе, затем старшим следователем прокуратуры в Волгограде, занимал ряд должностей в прокуратуре Волгоградской области. В 2011 году Расстрыгина перевели в Красноярск заместителем главка краевого следкома. В 2014 году он стал первым заместителем. Имеет несколько наград, среди которых нагрудный знак «За безупречную службу» (2009), медаль «За заслуги», медаль «За безупречную службу» II степени (2013), медаль «За верность служебному долгу» (2016) и другие.