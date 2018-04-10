Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 апреля 2018, 12:07



Изменились правила оказания услуг почтовой связи. В частности, сокращен срок хранения посылок, а клиенты могут отказаться от получения бумажных извещений.

Кроме того, закреплена возможность выдачи почтового отправления с идентификацией пользователя посредством информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных федеральным почтовым оператором, без предъявления получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. При этом альтернативные способы идентификации клиентов будут использоваться наряду с существующим. Сегодня во всех отделениях Почты России в Москве и Московской области клиенты уже могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности. После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг-номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления. Помимо этого теперь до 15 дней сокращается срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. А вот срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней. Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений. «Принятые Минкомсвязи России изменения в Правила оказания услуг почтовой связи позволят Почте России активно внедрять новые технологии для работы с почтовыми отправлениями и оптимизировать бизнес-процессы. Благодаря внесённым изменениям мы сможем расширить и сделать более доступными для клиентов оказываемые услуги почтовой связи, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон. - Новый приказ – лишь начало работы по совершенствованию почтового регулирования, отвечающего мировым стандартам и нуждам клиентов. К нашим приоритетным задачам относится принятие нового закона о почтовой связи, который обеспечит качественный рывок в почтовой отрасли». В новой редакции Правил оказания услуг почтовой связи впервые в законодательстве РФ упоминаются автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с почтовыми сотрудниками. Документ расширяет перечень возможных к пересылке международных почтовых отправлений (в том числе с наложенным платежом, с объявленной ценностью), в случае если это предусмотрено соглашениями с иностранными почтовыми операторами. Помимо прочего, в Правилах оказания услуг почтовой связи теперь прописан порядок предъявления и регистрации претензий.

Просмотров:125 Новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи утверждена приказом Минкомсвязи РФ. Теперь пользователь услуг почтовой связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail.Кроме того, закреплена возможность выдачи почтового отправления с идентификацией пользователя посредством информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных федеральным почтовым оператором, без предъявления получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. При этом альтернативные способы идентификации клиентов будут использоваться наряду с существующим.Сегодня во всех отделениях Почты России в Москве и Московской области клиенты уже могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг-номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.Помимо этого теперь до 15 дней сокращается срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. А вот срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней. Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений.«Принятые Минкомсвязи России изменения в Правила оказания услуг почтовой связи позволят Почте России активно внедрять новые технологии для работы с почтовыми отправлениями и оптимизировать бизнес-процессы. Благодаря внесённым изменениям мы сможем расширить и сделать более доступными для клиентов оказываемые услуги почтовой связи, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон. - Новый приказ – лишь начало работы по совершенствованию почтового регулирования, отвечающего мировым стандартам и нуждам клиентов. К нашим приоритетным задачам относится принятие нового закона о почтовой связи, который обеспечит качественный рывок в почтовой отрасли».В новой редакции Правил оказания услуг почтовой связи впервые в законодательстве РФ упоминаются автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с почтовыми сотрудниками.Документ расширяет перечень возможных к пересылке международных почтовых отправлений (в том числе с наложенным платежом, с объявленной ценностью), в случаеесли это предусмотрено соглашениями с иностранными почтовыми операторами.Помимо прочего, в Правилах оказания услуг почтовой связи теперь прописан порядок предъявления и регистрации претензий.