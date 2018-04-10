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10 апреля 2018, 12:10



Правительство изменило правила признания граждан инвалидами. В новом документе расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно.

При решении о заочном освидетельствовании кроме тяжелого состояния здоровья специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание граждан в отдаленных и труднодоступных местностях. Определен перечень целей проведения МСЭ, которые могут быть указаны в заявлении на ее проведение. Введение этой нормы предоставит гражданину право обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда в силу разных причин у него отсутствует на руках направление на МСЭ, а также для решения конкретного вопроса без обязательного переосвидетельствования, в том числе для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. Ссылка: http://government.ru/docs/32096/

Просмотров:117 Всего в перечень внесено 58 заболеваний. Подписанным постановлением в правила внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании. Новации в правилах также касаются обеспечения возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена. Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий в целях установления группы инвалидности и категории «ребёнок-инвалид». На основании скорректированного перечня специалисты МСЭ уже при первичном освидетельствовании смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или категорию «ребёнок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет. Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ.При решении о заочном освидетельствовании кроме тяжелого состояния здоровья специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание граждан в отдаленных и труднодоступных местностях.Определен перечень целей проведения МСЭ, которые могут быть указаны в заявлении на ее проведение. Введение этой нормы предоставит гражданину право обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда в силу разных причин у него отсутствует на руках направление на МСЭ, а также для решения конкретного вопроса без обязательного переосвидетельствования, в том числе для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.Ссылка: http://government.ru/docs/32096/