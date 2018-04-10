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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:44 Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов.
15:29 Норильчан научат считать деньги. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - 2018 продлится до 22 апреля.
15:01 Родительский день. В Норильске на Радоницу, в праздник первого после Пасхи поминовения усопших, городские автобусы до кладбища будут ездить чаще обычного.
14:32 На Таймыре участники ВОВ получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы.
14:24 Проблема бродячих животных в Норильске, переезд норильчан на материк и оплата проезда в отпуск для работников краевых структур - вот три вопроса, требующие обращения в краевой парламент.
13:50 В понедельник епископ Агафангел отслужил литургию в тюрьме.
13:45 В Норильске определяют лучших армрестлеров.
13:44 Современный портативный рентгенаппарат появился в норильской детской больнице.
13:31 В Норильск доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Иерусалиме на Гроб Господень.
13:10 Белорусская свинина в России попала под запрет.
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