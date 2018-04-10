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10 апреля 2018, 12:12



Вратарь МФК «Норильский никель» Алексей Попов получил серьезное повреждение.

«Ничего удивительного не произошло, был обычный игровой момент - выход один на один против вратаря. Затем оказалось, что я быстрее, чем Денис Овсянников, успел убрать мяч из-под его ноги. Другое дело, что я оказался не настолько реактивен, чтобы успеть убрать и руку. В итоге получилось так, что он со всего размаху нанес удар по мне, непосредственно в безымянный и средний палец. Это привело к перелому четвертой пястной кости со смещением», - приводит слова Алексея официальный сайт МФК «Норильский никель». Сейчас игрок готовится к поездке в Москву на операцию. Точный срок восстановления пока не известен, но, по словам врачей, кости будут срастаться примерно 3-4 недели. Таким образом, ворота «Норникеля» теперь будет защищать не менее опытный Василий Белов. Место на скамейке запасных займет молодой Павел Шамарин.

Просмотров:115 Травма руки, полученная голкипером норильчан в матче 18-го тура Суперлиги против глазовского «Прогресса» (5:2), оказалась серьезной.«Ничего удивительного не произошло, был обычный игровой момент - выход один на один против вратаря. Затем оказалось, что я быстрее, чем Денис Овсянников, успел убрать мяч из-под его ноги. Другое дело, что я оказался не настолько реактивен, чтобы успеть убрать и руку. В итоге получилось так, что он со всего размаху нанес удар по мне, непосредственно в безымянный и средний палец. Это привело к перелому четвертой пястной кости со смещением», - приводит слова Алексея официальный сайт МФК «Норильский никель».Сейчас игрок готовится к поездке в Москву на операцию. Точный срок восстановления пока не известен, но, по словам врачей, кости будут срастаться примерно 3-4 недели.Таким образом, ворота «Норникеля» теперь будет защищать не менее опытный Василий Белов. Место на скамейке запасных займет молодой Павел Шамарин.