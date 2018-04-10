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10 апреля 2018, 12:24



«Норникель» высадит овощи в Заполярье.

Проект может обойтись дороже, чем аналогичные комплексы в центре страны, но рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии. В конце марта компания учредила в Норильске ООО «Заполярный тепличный комплекс». Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что «Норникель» собирался строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га. Топ-менеджер крупного производителя овощей считает, что площадь будет меньше. По подсчетам господина Глушкова, на 1 га можно будет производить около 1 тыс. тонн огурцов или 600 тонн томатов в год. Представитель «Норникеля» подтвердил “Ъ”, что у компании есть план по созданию тепличного комбината в Норильске. Он не раскрыл детали, сославшись на то, что проект еще не утвержден. В «Норникеле» при этом отметили, что планируемая площадь комплекса не 10 га, но цифру не назвали. По подсчетам господина Глушкова, строительство 1 га тепличного комплекса в Норильске может обойтись примерно в 300 млн руб. Аналогичные предприятия в центре страны можно было построить из расчета 240 млн руб. за 1 га, норильский проект дороже из-за особенностей климата, отмечает он. Проект интересен «Норникелю» из-за возможности обеспечить тепличный комплекс электроснабжением по более низким тарифам, которые могут быть до четырех раз дешевле, чем, к примеру, на юге России (около 6 руб. за 1 кВт•ч), объясняет Михаил Глушков. Учитывая высокие цены на продукты в Норильске, производство будет рентабельным, говорит он. Так, по данным Росстата, стоимость томатов в феврале 2018 года была на уровне 163 руб. за 1 кг, огурцов — 206,7 руб. за 1 кг. Для сравнения: в среднем по стране томаты и огурцы в этом месяцы стоили 149 руб. и 164,7 руб. за 1 кг соответственно, следует из данных Росстата. «Себестоимость электроэнергии - несомненно, важный фактор, но в нашем случае не определяющий, учитывая, что овощи и фрукты в Норильск сегодня можно доставить всего двумя способами — на самолете или на ледоколе по Северному морскому пути»,— сказал представитель компании. Господин Глушков отмечает, что из-за небольшого рынка сбыта на ЗТК стоит диверсифицировать производство и выращивать не только огурцы и томаты, но и, к примеру, кабачки и клубнику.

Просмотров:142 Один из крупнейших в мире производителей металлов — ГМК «Норильский никель» - построит тепличный комплекс в Норильске. Об этом сообщает газета "Коммерасантъ".Проект может обойтись дороже, чем аналогичные комплексы в центре страны, но рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии. В конце марта компания учредила в Норильске ООО «Заполярный тепличный комплекс». Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что «Норникель» собирался строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га. Топ-менеджер крупного производителя овощей считает, что площадь будет меньше. По подсчетам господина Глушкова, на 1 га можно будет производить около 1 тыс. тонн огурцов или 600 тонн томатов в год. Представитель «Норникеля» подтвердил “Ъ”, что у компании есть план по созданию тепличного комбината в Норильске. Он не раскрыл детали, сославшись на то, что проект еще не утвержден. В «Норникеле» при этом отметили, что планируемая площадь комплекса не 10 га, но цифру не назвали.По подсчетам господина Глушкова, строительство 1 га тепличного комплекса в Норильске может обойтись примерно в 300 млн руб. Аналогичные предприятия в центре страны можно было построить из расчета 240 млн руб. за 1 га, норильский проект дороже из-за особенностей климата, отмечает он. Проект интересен «Норникелю» из-за возможности обеспечить тепличный комплекс электроснабжением по более низким тарифам, которые могут быть до четырех раз дешевле, чем, к примеру, на юге России (около 6 руб. за 1 кВт•ч), объясняет Михаил Глушков. Учитывая высокие цены на продукты в Норильске, производство будет рентабельным, говорит он. Так, по данным Росстата, стоимость томатов в феврале 2018 года была на уровне 163 руб. за 1 кг, огурцов — 206,7 руб. за 1 кг. Для сравнения: в среднем по стране томаты и огурцы в этом месяцы стоили 149 руб. и 164,7 руб. за 1 кг соответственно, следует из данных Росстата. «Себестоимость электроэнергии - несомненно, важный фактор, но в нашем случае не определяющий, учитывая, что овощи и фрукты в Норильск сегодня можно доставить всего двумя способами — на самолете или на ледоколе по Северному морскому пути»,— сказал представитель компании.Господин Глушков отмечает, что из-за небольшого рынка сбыта на ЗТК стоит диверсифицировать производство и выращивать не только огурцы и томаты, но и, к примеру, кабачки и клубнику.