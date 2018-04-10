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10 апреля 2018, 12:43



В перенесенном матче 15-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» принимает «Новую генерацию».

Всего команды провели между собой 24 игры, в которых норильчане одержали 12 побед. На счету «Новой генерации» пять побед. Разница забитых и пропущенных мячей – 94:67. В этом сезоне соперники встречались уже четыре раза: в 1/8 финала Кубка России сильнее были никельщики – 5:3 в гостях и 5:2 дома; в рамках чемпионата в Сыктывкаре преимущество также было на стороне норильчан – 2:2 и 10:2. Сейчас «Норникель» с 47 очками в активе расположился на шестой строчке турнирной таблицы. У «Новой генерации» 24 очка и восьмое место. Напомним, что в матче не сможет принять участие голкипер норильчан Алексей Попов, получивший травму руки в предыдущем туре.

Просмотров:159 Игра против сыктывкарцев состоится сегодня в 19.00 во Дворце спорта «Арктика».Всего команды провели между собой 24 игры, в которых норильчане одержали 12 побед. На счету «Новой генерации» пять побед. Разница забитых и пропущенных мячей – 94:67. В этом сезоне соперники встречались уже четыре раза: в 1/8 финала Кубка России сильнее были никельщики – 5:3 в гостях и 5:2 дома; в рамках чемпионата в Сыктывкаре преимущество также было на стороне норильчан – 2:2 и 10:2.Сейчас «Норникель» с 47 очками в активе расположился на шестой строчке турнирной таблицы. У «Новой генерации» 24 очка и восьмое место.Напомним, что в матче не сможет принять участие голкипер норильчан Алексей Попов, получивший травму руки в предыдущем туре.