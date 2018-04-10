Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 апреля 2018, 12:48



Авиакомпания NordStar осуществила перевозку одной из главных православных святынь – Благодатного огня – в Норильск.

Перевозка Благодатного огня в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar в дни Пасхальных торжеств, благодаря чему жители даже самых удаленных районов края - с транспортным сообщением только по воздуху - имеют возможность приобщиться к святыне. Перевозка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня, в том числе воздушным транспортом, и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени без риска возгорания.

Просмотров:124 9 апреля Благодатный огонь в сопровождении представителя Норильской епархии Русской православной церкви был доставлен в Норильск регулярным рейсом авиакомпании NordStar из Красноярска. 10 апреля лампада с Благодатным огнем будет доставлена в Туруханск.Перевозка Благодатного огня в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar в дни Пасхальных торжеств, благодаря чему жители даже самых удаленных районов края - с транспортным сообщением только по воздуху - имеют возможность приобщиться к святыне. Перевозка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня, в том числе воздушным транспортом, и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени без риска возгорания.