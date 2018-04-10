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10 апреля 2018, 13:04



Школьникам будут вручать золотые медали в зависимости от результатов ЕГЭ.

По словам министра образования РФ Ольги Васильевой, такие меры дадут отличникам и олимпиадникам стимул стремиться к знаниям. Со следующего года, чтобы получить школьную золотую медаль, выпускник должен не только учиться на отлично по всем дисциплинам, но и сдать ЕГЭ по двум предметам на 70 или более баллов. Об этом заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева: «Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям». Школьные медали – добрая традиция. В советское время (с 1946 по 1954 годы) высшая ученическая награда действительно изготавливалась из золота 583-й пробы, в дальнейшем ее состав менялся. Основой стал медно-цинковый и медно-никелевый сплав с золотым покрытием в количестве около 0,3 грамма. С годами менялся дизайн медалей. Так, на первых медалях был выбит текст «За отличные успехи и примерное поведение». Сейчас школьников награждают «За особые успехи в учении». С 2007 года на медали появился российский триколор. Изменения не коснутся выпускников этого года.

Просмотров:111 В Министерстве образования и науки РФ предложили учитывать результаты ЕГЭ при выдаче отличных аттестатов. Теперь, чтобы получить золотую медаль, отличник должен набрать не менее 70 баллов по двум дисциплинам, которые он будет сдавать. Если выпускник сдает ЕГЭ только по обязательным предметам – медалистом он сможет стать только в том случае, если наберет не менее 75 баллов по русскому языку и 5 баллов по математике базового уровня.По словам министра образования РФ Ольги Васильевой, такие меры дадут отличникам и олимпиадникам стимул стремиться к знаниям. Со следующего года, чтобы получить школьную золотую медаль, выпускник должен не только учиться на отлично по всем дисциплинам, но и сдать ЕГЭ по двум предметам на 70 или более баллов. Об этом заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева: «Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям».Школьные медали – добрая традиция. В советское время (с 1946 по 1954 годы) высшая ученическая награда действительно изготавливалась из золота 583-й пробы, в дальнейшем ее состав менялся. Основой стал медно-цинковый и медно-никелевый сплав с золотым покрытием в количестве около 0,3 грамма. С годами менялся дизайн медалей. Так, на первых медалях был выбит текст «За отличные успехи и примерное поведение».Сейчас школьников награждают «За особые успехи в учении». С 2007 года на медали появился российский триколор.Изменения не коснутся выпускников этого года.