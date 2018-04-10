Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 апреля 2018, 13:10



Белорусская свинина в России попала под запрет.

Как отметили в ведомстве, ограничения распространяются на живых свиней и их генетический материал, на свинину и сырые свиные мясные продукты, а также субпродукты, готовую продукцию из свинины или содержащую свинину в составе, сырье из свинины, используемое для производства кормов, за исключением товаров, обработанных по технологии, которая разрушает вирус АЧС. Запрет распространяется на поставки мяса диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев из чувствительных к вирусу видов животных, не прошедших полную таксидермическую обработку, и всех видов свиных кормов и кормовых добавок, кроме добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, подвергшихся термической обработке. Россельхознадзор вынужден принять ограничительные меры в связи с тем, что после исследования проб мясной продукции белорусского предприятия "Гомельский мясокомбинат" выявлен геном вируса АЧС в сосисках "Краковские" и колбасе "Чесночная Смак". Ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Белоруссии, проведения переговоров и осуществления регионализации ветслужбой республики.

Просмотров:132 С 10 апреля вступает запрет на поставки свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в Россию. Россельхознадзор ввел запрет в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), говорится в официальном сообщении ведомства.Как отметили в ведомстве, ограничения распространяются на живых свиней и их генетический материал, на свинину и сырые свиные мясные продукты, а также субпродукты, готовую продукцию из свинины или содержащую свинину в составе, сырье из свинины, используемое для производства кормов, за исключением товаров, обработанных по технологии, которая разрушает вирус АЧС. Запрет распространяется на поставки мяса диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев из чувствительных к вирусу видов животных, не прошедших полную таксидермическую обработку, и всех видов свиных кормов и кормовых добавок, кроме добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, подвергшихся термической обработке.Россельхознадзор вынужден принять ограничительные меры в связи с тем, что после исследования проб мясной продукции белорусского предприятия "Гомельский мясокомбинат" выявлен геном вируса АЧС в сосисках "Краковские" и колбасе "Чесночная Смак".Ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Белоруссии, проведения переговоров и осуществления регионализации ветслужбой республики.