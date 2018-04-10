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10 апреля 2018, 13:31



В Норильск доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Иерусалиме на Гроб Господень.

Перевозку одной из главных православных святынь - Благодатного огня - в Норильск осуществила авиакомпания NordStar. 9 апреля огонь был доставлен в наш город регулярным рейсом авиакомпании NordStar из Красноярска, сегодня, 10 апреля, лампада с благодатным огнем отправлена в Туруханск. Напомним, перевозка Благодатного огня в дни Пасхальных торжеств в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar. Благодаря этому жители даже самых удаленных районов края - с транспортным сообщением только по воздуху - имеют возможность приобщиться к святыне. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании-перевозчика, доставка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня, в том числе воздушным транспортом, и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени, без риска возгорания. По сообщению епархиальной пресс-службы, на Светлой пасхальной седмице огонь доставят в отдаленные поселки епархии.

Просмотров:96 По благословению управляющего Норильской епархией епископа Агафангела Благодатный огонь в специальной лампе доставил в кафедральный собор Норильска настоятель Туруханского Свято-Троицкого мужского монастыря игумен Софроний.Перевозку одной из главных православных святынь - Благодатного огня - в Норильск осуществила авиакомпания NordStar. 9 апреля огонь был доставлен в наш город регулярным рейсом авиакомпании NordStar из Красноярска, сегодня, 10 апреля, лампада с благодатным огнем отправлена в Туруханск.Напомним, перевозка Благодатного огня в дни Пасхальных торжеств в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar. Благодаря этому жители даже самых удаленных районов края - с транспортным сообщением только по воздуху - имеют возможность приобщиться к святыне.Как сообщается на официальном сайте авиакомпании-перевозчика, доставка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня, в том числе воздушным транспортом, и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени, без риска возгорания.По сообщению епархиальной пресс-службы, на Светлой пасхальной седмице огонь доставят в отдаленные поселки епархии.