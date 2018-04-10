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10 апреля 2018, 13:44



Современный портативный рентгенаппарат появился в норильской детской больнице.

Как нам рассказала рентгенлаборант детской больницы, этот аппарат российского производства заменил собой рентгенустройство 1980 года выпуска, такое же портативное, но менее удобное в использовании. Ценность передвижного рентгенаппарата в том, что иссследование может проводиться как в специально оборудованном кабинете, так и в любом другом месте. Так нередко в детской больнице в рентгеновском обследовании нуждаются не транспортабельные дети, подключенные к кислороду. Стоит отметить, что современный портативный рентгенаппарат имеет ряд преимуществ. Наиболее важные из них - невысокая радиационная нагрузка, при этом и пациент, и оператор все равно находятся в защитной одежде, и высокое качество получаемых рентгенизображений.

Просмотров:112 Чудо-устройство, снабженное дистанционным управлением и удобными колесами для перемещения по палатам, было приобретено в конце 2017 года за 1 млн 927 тысяч рублей на средства из краевого бюджета. Вторым подобным рентгенаппаратом министерство здравоохранения Красноярского края снабдило и ирбейскую больницу.Как нам рассказала рентгенлаборант детской больницы, этот аппарат российского производства заменил собой рентгенустройство 1980 года выпуска, такое же портативное, но менее удобное в использовании. Ценность передвижного рентгенаппарата в том, что иссследование может проводиться как в специально оборудованном кабинете, так и в любом другом месте. Так нередко в детской больнице в рентгеновском обследовании нуждаются не транспортабельные дети, подключенные к кислороду.Стоит отметить, что современный портативный рентгенаппарат имеет ряд преимуществ. Наиболее важные из них - невысокая радиационная нагрузка, при этом и пациент, и оператор все равно находятся в защитной одежде, и высокое качество получаемых рентгенизображений.