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10 апреля 2018, 13:45



В Норильске определяют лучших армрестлеров.

В схватках на левую руку победу праздновал Замир Гамзатов. На правую руку сильнее был Асман Абдурахманов. Кроме того, в итоговом протоколе наибольшее количество очков (42) набрал Замир Гамзатов, участник команды X-Fit Норильск. Всего под эгидой AFC 3 АДРЕНАЛИН будет проведено пять этапов, следующий – в весовой категории до 80 кг, состоится 14 апреля также в «Арене».

Просмотров:160 Состязания прошли в СРК «Арена» в рамках чемпионата города AFC 3 АДРЕНАЛИН с участием восьми сильнейших спортсменов. Борьба велась в весовой категории до 70 кг.В схватках на левую руку победу праздновал Замир Гамзатов. На правую руку сильнее был Асман Абдурахманов. Кроме того, в итоговом протоколе наибольшее количество очков (42) набрал Замир Гамзатов, участник команды X-Fit Норильск.Всего под эгидой AFC 3 АДРЕНАЛИН будет проведено пять этапов, следующий – в весовой категории до 80 кг, состоится 14 апреля также в «Арене».