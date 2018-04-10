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10 апреля 2018, 13:50



В понедельник епископ Агафангел отслужил литургию в тюрьме.

За богослужением молились осужденные, а также представители администрации учреждения исправительного учреждения. По окончании Божественной литургии архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди и поздравил осужденных и сотрудников ИК-15 с праздником Пасхи. Протоиерею Георгию Ицкову была вручена юбилейная медаль в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Владыка особо отметил огромный вклад протоиерея Георгия как первого настоятеля тюремного храма в исправительном учреждения и его личный вклад в дело становления тюремного служения в Норильске.

Просмотров:87 9 апреля епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил Божественную литургию в храме святой Анастасии Узорешительницы при исправительной колонии № 15 города Норильска.За богослужением молились осужденные, а также представители администрации учреждения исправительного учреждения. По окончании Божественной литургии архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди и поздравил осужденных и сотрудников ИК-15 с праздником Пасхи.Протоиерею Георгию Ицкову была вручена юбилейная медаль в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Владыка особо отметил огромный вклад протоиерея Георгия как первого настоятеля тюремного храма в исправительном учреждения и его личный вклад в дело становления тюремного служения в Норильске.