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10 апреля 2018, 14:24



Проблема бродячих животных в Норильске, переезд норильчан на материк и оплата проезда в отпуск для работников краевых структур - вот три вопроса, требующие обращения в краевой парламент.

В частности, актуальная для северян проблема касается оплаты стоимости проезда и провоза багажа для детей работников краевых государственных учреждений. С 2014 года со вступления в силу постановления правительства «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» сотрудники краевых госучреждений потеряли право на оплату дороги членов семьи в том случае, если иждивенец едет на отдых отдельно. Норильские депутаты намерены добиться устранения этой социальной несправедливости, поскольку многие работники отправляют своих детей на летний период на материк, а сами остаются в Норильске. Особенно актуальна эта тема была в период закрытия аэропорта на ремонт взлетки. Второй вопрос, с которым норильские депутаты обратятся к краевым коллегам, - это просьба внести изменения в постановление, касающееся переселения норильчан в благоприятные регионы проживания. В документе сказано, что 25% финансирования программы переселения теперь будет направляться на выплату субсидий желающим переехать в районы Красноярского края. Жилье при этом должно быть не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Однако в большинстве городов Красноярского края, популярных у переселяющихся норильчан - Минусинск, Назарово, Сосновоборск, жилищное строительство не ведется. По мнению норильских депутатов, эта норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена. «Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно быть в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется не достаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, мне кажется, что будет целесообразно изменить обязательное требование к возрасту домов с пяти до десяти-пятнадцати лет», - резюмировал Александр Пестряков. Еще одна законодательная инициатива будет касаться внесения изменений в постановление правительства края «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных». С начала 2014 года отловленные безнадзорные животные после проведения всех процедур (вакцинация, лечение, стерилизация) вновь выпускаются в среду обитания в месте отлова, из-за чего их количество не снижается. Помимо этого географические и климатические особенности территории способствуют дальнейшему увеличению популяции беспризорников, особенно летом, в период массовых отпусков. «Проблема безнадзорных животных сейчас активно обсуждается на всех уровнях власти. Норильск не исключение, и у нас так же, как и в других регионах, общественность разделена на два лагеря, - отмечает Александр Пестряков. - В ближайшее время депутаты рассмотрят все аспекты существующей проблемы - статистику, возможные пути решения и прочее. Нам предстоит найти в этом вопросе «золотую середину», чтобы обеспечить безопасность норильчан и в то же время не допустить жестокого обращения с животными». Все предложения председателя горсовета детально обсудят норильские депутаты, проработают специалисты различных уровней, в том числе и региональные, после чего их результаты лягут в основу законодательных инициатив и будут направлены в краевой парламент.

Просмотров:80 На состоявшейся сегодня V сессии Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, председатель горсовета, дал руководителям профильных комиссий ряд поручений, касающихся интересов норильчан.В частности, актуальная для северян проблема касается оплаты стоимости проезда и провоза багажа для детей работников краевых государственных учреждений. С 2014 года со вступления в силу постановления правительства «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» сотрудники краевых госучреждений потеряли право на оплату дороги членов семьи в том случае, если иждивенец едет на отдых отдельно.Норильские депутаты намерены добиться устранения этой социальной несправедливости, поскольку многие работники отправляют своих детей на летний период на материк, а сами остаются в Норильске. Особенно актуальна эта тема была в период закрытия аэропорта на ремонт взлетки.Второй вопрос, с которым норильские депутаты обратятся к краевым коллегам, - это просьба внести изменения в постановление, касающееся переселения норильчан в благоприятные регионы проживания. В документе сказано, что 25% финансирования программы переселения теперь будет направляться на выплату субсидий желающим переехать в районы Красноярского края. Жилье при этом должно быть не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Однако в большинстве городов Красноярского края, популярных у переселяющихся норильчан - Минусинск, Назарово, Сосновоборск, жилищное строительство не ведется. По мнению норильских депутатов, эта норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена.«Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно быть в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется не достаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, мне кажется, что будет целесообразно изменить обязательное требование к возрасту домов с пяти до десяти-пятнадцати лет», - резюмировал Александр Пестряков.Еще одна законодательная инициатива будет касаться внесения изменений в постановление правительства края «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных». С начала 2014 года отловленные безнадзорные животные после проведения всех процедур (вакцинация, лечение, стерилизация) вновь выпускаются в среду обитания в месте отлова, из-за чего их количество не снижается. Помимо этого географические и климатические особенности территории способствуют дальнейшему увеличению популяции беспризорников, особенно летом, в период массовых отпусков.«Проблема безнадзорных животных сейчас активно обсуждается на всех уровнях власти. Норильск не исключение, и у нас так же, как и в других регионах, общественность разделена на два лагеря, - отмечает Александр Пестряков. - В ближайшее время депутаты рассмотрят все аспекты существующей проблемы - статистику, возможные пути решения и прочее. Нам предстоит найти в этом вопросе «золотую середину», чтобы обеспечить безопасность норильчан и в то же время не допустить жестокого обращения с животными».Все предложения председателя горсовета детально обсудят норильские депутаты, проработают специалисты различных уровней, в том числе и региональные, после чего их результаты лягут в основу законодательных инициатив и будут направлены в краевой парламент.