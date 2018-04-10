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10 апреля 2018, 14:32



На Таймыре участники ВОВ получат единовременные денежные выплаты к Дню Победы.



Просмотров:76 По информации управления социальной защиты населения администрации муниципального района, на Таймыре в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и вдовам участников ВОВ, проживающим в г. Дудинке, будут предоставлены единовременные денежные выплаты. Так, для ветеранов и вдов участников ВОВ выплата составит 4109 рублей, лица, имеющие статус «Дети погибших защитников Отечества», а также граждане, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года), получат по 1000 рублей. Данная категория граждан получит материальную поддержку в апреле 2018 г. на почтовом отделении связи по месту жительства. Гражданам, получающим социальные выплаты на счета через кредитные организации, выплаты будут перечислены Центром социальных выплат Красноярского края в течение апреля 2018 года. В целом по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району единовременную денежную выплату к Дню Победы получат 52 человека из числа ветеранов, детей и вдов участников Великой Отечественной войны.