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10 апреля 2018, 15:01



Родительский день. В Норильске на Радоницу, в праздник первого после Пасхи поминовения усопших, городские автобусы до кладбища будут ездить чаще обычного.

Для удобства горожан в этот день с 13.30 до 21.00 движение автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал – улица Набережная» будет организовано с интервалом 10-15 минут. Напомним, маршрут следует до Ритуального зала от Набережной Урванцева по улицам Нансена, Красноярской, Орджоникидзе, Ленинскому проспекту и улице Павлова.

Просмотров:73 17 апреля - Радоница, день особого поминания усопших или иначе Родительский день. По традиции, люди идут на кладбище, на могилы родственников, чтобы символически отметить с ними Пасху, несут куличи и крашеные яйца. В этот день на норильском кладбище всегда многолюдно.Для удобства горожан в этот день с 13.30 до 21.00 движение автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал – улица Набережная» будет организовано с интервалом 10-15 минут. Напомним, маршрут следует до Ритуального зала от Набережной Урванцева по улицам Нансена, Красноярской, Орджоникидзе, Ленинскому проспекту и улице Павлова.