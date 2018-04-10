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10 апреля 2018, 15:29



Норильчан научат считать деньги. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - 2018 продлится до 22 апреля.

В ряде регионов страны для школьников и студентов состоятся более 30 000 мероприятий, имеющих не только образовательную и социальную миссию, но и являющихся потенциальным вкладом в развитие российской экономики. Основными темами недели в 2018 году являются: - «Учись считать деньги по-взрослому» - для школьников 11-15 лет; - «Вкладывай в свое будущее - получай знания о личных финансах» - для старшеклассников 16-17 лет и студентов 18-22 лет; - «Финансовая грамотность начинается с семьи» - для родителей. Сейчас определяется, на базе каких учреждений пройдут семинары в нашем городе – наиболее вероятным вариантом является публичная библиотека им. Саши Петряева, отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора в Норильске. Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте www.вашифинансы.рф (там же можно зарегистрироваться) или в территориальном управлении Роспотребнадзора в Норильске по телефону 46-90-83.

Просмотров:183 Она проводится в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» под руководством Министерства финансов РФ.В ряде регионов страны для школьников и студентов состоятся более 30 000 мероприятий, имеющих не только образовательную и социальную миссию, но и являющихся потенциальным вкладом в развитие российской экономики.Основными темами недели в 2018 году являются:- «Учись считать деньги по-взрослому» - для школьников 11-15 лет;- «Вкладывай в свое будущее - получай знания о личных финансах» - для старшеклассников 16-17 лет и студентов 18-22 лет;- «Финансовая грамотность начинается с семьи» - для родителей.Сейчас определяется, на базе каких учреждений пройдут семинары в нашем городе – наиболее вероятным вариантом является публичная библиотека им. Саши Петряева, отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора в Норильске.Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте www.вашифинансы.рф (там же можно зарегистрироваться) или в территориальном управлении Роспотребнадзора в Норильске по телефону 46-90-83.