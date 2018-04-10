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10 апреля 2018, 15:44



Более 20 вопросов, касающихся сферы социальной, градостроительной и наградной политики, рассмотрели депутаты в ходе заседания V сессии Норильского городского Совета депутатов.

«Мы достаточно долго шли к тому, чтобы перечень пустующих нежилых помещений, которые могут быть предоставлены в пользование субъектам малого и среднего бизнеса, стал публичным и общедоступным для изучения. Все эти меры поддержки помогут повысить инвестиционную привлекательность Норильска. В то же время нами учтены все «подводные камни», и предлагаемые муниципалитетам условия будут выгодны тем предпринимателям, которые заинтересованы в долгой работе на территории Норильска», - резюмировал итоги сессии председатель норильского горсовета Александр Пестряков. С принятием этого решения предприниматели смогут видеть полный реестр пустующих муниципальных объектов, которые можно арендовать, на сайте города и на сайте Агентства развития Норильска. На содержание этих площадей из бюджета города тратятся немалые средства, и городские власти заинтересованы в том, чтобы найти для них арендаторов. При этом большинство площадей, находящихся на балансе муниципалитета, требуют ремонта. Сейчас у предпринимателей есть возможность брать помещения в аренду на безвозмездной основе, но оплачивать коммунальные услуги и делать ремонт за свой счет. Помещения, взятые в аренду на безвозмездной основе, нельзя будет передавать в субаренду. Народные избранники согласовали Поддержали депутаты Также утверждено обновленное положение «О наградной политике». Корректировки связаны с изменениями структуры органов местного самоуправления: в новой редакции документа прописана процедура поощрения наградами уровня главы города Норильска и председателя горсовета. В этом же документе уточнена процедура присвоения звания «Почетный гражданин города Норильска» и требования к претендентам для награждения благодарственным письмом главы города Норильска. Введена и новая форма поощрения - благодарственное письмо городского Совета. Данным видом награды могут быть поощрены как граждане, так и коллективы предприятий (организаций). Для каждого депутата горсовета предусмотрена квота - три благодарственных письма на один год.

Просмотров:175 Важным вопросом сессии стало принятие местных нормативных актов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.«Мы достаточно долго шли к тому, чтобы перечень пустующих нежилых помещений, которые могут быть предоставлены в пользование субъектам малого и среднего бизнеса, стал публичным и общедоступным для изучения. Все эти меры поддержки помогут повысить инвестиционную привлекательность Норильска. В то же время нами учтены все «подводные камни», и предлагаемые муниципалитетам условия будут выгодны тем предпринимателям, которые заинтересованы в долгой работе на территории Норильска», - резюмировал итоги сессии председатель норильского горсовета Александр Пестряков.С принятием этого решения предприниматели смогут видеть полный реестр пустующих муниципальных объектов, которые можно арендовать, на сайте города и на сайте Агентства развития Норильска. На содержание этих площадей из бюджета города тратятся немалые средства, и городские власти заинтересованы в том, чтобы найти для них арендаторов. При этом большинство площадей, находящихся на балансе муниципалитета, требуют ремонта. Сейчас у предпринимателей есть возможность брать помещения в аренду на безвозмездной основе, но оплачивать коммунальные услуги и делать ремонт за свой счет. Помещения, взятые в аренду на безвозмездной основе, нельзя будет передавать в субаренду.Народные избранники согласовали увеличение стоимости детских новогодних подарков , приобретаемых за счет местного бюджета, повысив их стоимость с 1000 до 1200 рублей; установку памятной доски «Специалистам Мончегорска» на жилом доме на ул. Кирова, 1, мемориальной доски Василию Ксинтарису на фасаде здания на ул. Октябрьской, 31 ; ряд поправок в местные нормативные акты для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством.Поддержали депутаты предложения администрации города об изменении территориальных зон улиц Хантайской и Лауреатов, 21 , включив зону транспортной инфраструктуры в зону зеленых насаждений. Таким образом, городские власти продолжают приводить в соответствие с генпланом Норильска сложившуюся ситуацию в части использования земельных ресурсов.Также утверждено обновленное положение «О наградной политике». Корректировки связаны с изменениями структуры органов местного самоуправления: в новой редакции документа прописана процедура поощрения наградами уровня главы города Норильска и председателя горсовета. В этом же документе уточнена процедура присвоения звания «Почетный гражданин города Норильска» и требования к претендентам для награждения благодарственным письмом главы города Норильска. Введена и новая форма поощрения - благодарственное письмо городского Совета. Данным видом награды могут быть поощрены как граждане, так и коллективы предприятий (организаций). Для каждого депутата горсовета предусмотрена квота - три благодарственных письма на один год.