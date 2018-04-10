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10 апреля 2018, 16:52



В Норильске подведены итоги голосования по опросным листам. Чуть больше 17 000 горожан приняли участие в опросе.



Просмотров:153 На вопрос "Каким вы представляете будущее Норильска?" абсолютное большинство (93,60%) горожан проголосовали за развивающийся город. Между тем, 6,40% жителей сказали "да" вахтовому городу. На вопрос "Каким из предложенных путей должно идти обновление жилого фонда Норильска?" голоса разделились: 52,2% респондентов считают, что надо делать капитальный ремонт уже имеющегося жилья, 47,8% жителей - за строительство нового жилья. Норильчане видят свой город в большей степени многоэтажным, поэтому на вопрос "Если в городе будет начато строительство нового жилья, необходимо строить малоэтажные или многоэтажные дома?" большинство жителей (60,7%) считают, что в Норильске надо строить дома свыее 4 этажей, малоэтажное строительство нашло поддержку у 39,3% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие чуть больше 17 тысяч норильчан.