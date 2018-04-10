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10 апреля 2018, 17:07



Цена газопровода до аэропорта Норильска увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает ИА «Нефть.Капитал».

Тем не менее сроки сдачи объекта в эксплуатацию не меняются: "Спецтрубопроводстрой" должен завершить все строительно-монтажные работы до 31 июля 2018 года. В соответствие с соглашением, подписанным "Норникелем" и Росавиацией, реконструкция аэропорта "Алыкель" должна быть завершена в 2018 году. Общий объем финансирования работ по проекту составляет 12 млрд рублей. Из них 7,81 млрд рублей предусмотрены на реконструкцию аэропортового комплекса, 4,23 млрд рублей - на модернизацию инфраструктуры аэродрома. Проект по реконструкции аэропорта частично финансируется ГМК "Норникель" (3 млрд рублей).

Просмотров:160 Закупочная комиссия "Норильсктрансгаз" (входит в "Норникель") решила подписать дополнительное соглашение с "Спецтрубопроводстроем" (Брянская область) об увеличении стоимости проекта по строительству газопровода до аэропорта "Алыкель" (Норильск, Красноярский край). Причина - ошибка геологов в оценке грунтов под линией газопровода, сообщается на сайте госзакупок. Строители при бурении скважин для установки свай под опоры проектной глубиной 6 метров наткнулись на скалы, причем местами метабазальт выходит на поверхность. Дополнительные работы оценили в 262,7 млн рублей. Таким образом, общая стоимость проекта выросла почти в 1,5 раза, до 835,7 млн рублей.Тем не менее сроки сдачи объекта в эксплуатацию не меняются: "Спецтрубопроводстрой" должен завершить все строительно-монтажные работы до 31 июля 2018 года.В соответствие с соглашением, подписанным "Норникелем" и Росавиацией, реконструкция аэропорта "Алыкель" должна быть завершена в 2018 году. Общий объем финансирования работ по проекту составляет 12 млрд рублей. Из них 7,81 млрд рублей предусмотрены на реконструкцию аэропортового комплекса, 4,23 млрд рублей - на модернизацию инфраструктуры аэродрома.Проект по реконструкции аэропорта частично финансируется ГМК "Норникель" (3 млрд рублей).